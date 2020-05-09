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75-летие Победы

Матвиенко заявила о важности сохранения трагической правды о войне

По словам председателя Совфеда, важно не допустить попыток стереть память о войне у последующих поколений

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила ветеранов с Днем Победы и отметила важность сохранения горькой правды о самой страшной войне в истории человечества.

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"Мы никогда не забудем, какую цену заплатил наш народ за одоление коричневой чумы, спасение человечества от фашистского порабощения. Важно сохранить трагическую и горькую правду о самой страшной войне в истории человечества, не допустить ее искажения и попыток новых темных сил стереть память о ней у последующих поколений", - говорится в обращении Матвиенко, распространенном пресс-службой Совета Федерации.

Она отметила, что 9 мая - священная дата в исторической летописи России. "В этот день нас переполняют чувство гордости за наш великий народ, радость и волнение, скорбь о тех, кто погиб, защищая страну. Война принесла неисчислимые беды и испытания в каждый дом, в каждую семью, унесла миллионы жизней", - отметила председатель верхней палаты парламента.

"Низкий поклон вам, воины Великой войны и труженики тыла! Пусть мы сегодня не пройдем торжественным маршем по улицам. Но память о подвиге наших предков, которую мы храним, все равно остается в наших сердцах. И мы должны передать эту память потомкам. Великая жертва, принесенная нашим народом в годы войны не должна быть забыта", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель Совфеда приняла в субботу участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Матвиенко, представляющая в верхней палате исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, также возложила цветы к стеле Ленинградского фронта.

В свою очередь вице-спикер СФ, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак подчеркнул, что День Победы - особый, всенародный праздник. "Этот праздник объединяет всех нас, вне зависимости от возраста, национальности, вероисповедания или политических взглядов. В День Победы мы отдаем дань уважения подвигу наших отцов, дедов и прадедов, мы помним и гордимся, что именно наши, советские солдаты спасли нашу страну и весь мир от порабощения, нанесли решающий, сокрушительный удар нацизму. И тем самым раз и навсегда изменили ход истории для миллионов людей по всему миру", - отметил сенатор.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия75-летие Победы
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