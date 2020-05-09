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75-летие Победы

На Камчатке стартовала всероссийская акция "Поем двором" по исполнению песен военных лет

Жители края вышли на балконы своих домов и спели песни под музыку, звучащую по громкоговорителям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "Поем двором", участники которой исполнят песни военных лет на балконах жилых домов, стартовала на Камчатке в День Великой Победы, передает корр. ТАСС.

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Из-за коронавируса принято решение о переносе военных парадов и шествия "Бессмертного полка" в России с 9 мая на более поздний срок. В некоторых регионах памятные акции проводятся в форматах онлайн или с соблюдением безопасной дистанции. Так, например, участники акции "Поем двором" на Камчатке вышли на балконы своих домов и под звучащую по громкоговорителям музыку начали исполнять песни военных лет.

"Я работаю в центре досуга и культуры, и сегодня весь праздничный день мы в составе "фронтовых бригад" устраивали мини-концерты под окнами наших дорогих ветеранов. К нам с удовольствием присоединялись соседи - и взрослые, и дети, которые на безопасной дистанции пели вместе с нами, и от такого единения лично у меня захватывало дух", - рассказала ТАСС председатель молодежного правительства Камчатского края Екатерина Зубенко.

Праздничная программа на полуострове завершится салютом в Петропавловске-Камчатском.

На Камчатке в годы Великой Отечественной войны не проходили боевые действия. Однако уже с первых дней войны жители полуострова заявляли о намерении пойти на фронт добровольцами. Работа хозяйственных, государственных, общественных организаций была перестроена в соответствии с задачами военного времени. Благодаря сбору средств от жителей появились эскадрилья самолетов "Камчатка - фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника. Камчатцы собирали теплую одежду, отправляли фронтовикам посылки и помогали семьям военнослужащих. Всего на фронт ушли более 23 тыс. камчатцев, не вернулись с полей сражений почти 3 тыс. жителей полуострова. Сейчас на Камчатке проживают 22 участника Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток75-летие Победы
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