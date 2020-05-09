Песню "День Победы" спели на государственных языках всех народов Поволжья

ТАСС, 9 мая. Песня "День Победы" прозвучала на языках народов Поволжья в исполнении музыкальных коллективов всех 14 субъектов Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщили в субботу на сайте полномочного представителя президента в ПФО.

Акция "Наш День Победы", приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, была инициирована аппаратом полпреда президента в ПФО. Специально для этой акции песню перевели на национальные языки, ее исполнили коллективы из регионов округа. Ролики с видеозаписью транслировались на всех региональных каналах, а также были опубликованы в соцсетях.

"Песня "День Победы" прозвучала на русском, мокшанском, эрзянском, марийском, башкирском, удмуртском, чувашском и татарском языках. Вместе с заслуженными артистами, солистами государственных филармоний, театров, хоров, ведомственными и народными ансамблями, симфоническими оркестрами "День Победы" исполнили студенты, волонтеры, участники шоу "Голос. Дети", кавер-групп и чемпионы Высшей лиги КВН", - отмечается в сообщении.

Участие в акции также принял народный артист СССР, первый исполнитель песни "День Победы" Леонид Сметанников. "Эта акция объединяет регионы и поддерживает культурную идентичность всех народов", - приводят в сообщении слова ректора Казанского института культуры и искусств Розы Ахмадиевой. Она отметила, что подобные акции подчеркивают вклад всех народов в Победу в Великой Отечественной войне.

Запись выступлений проходила в феврале - начале марта 2020 года, до того, как в регионах был введен режим повышенной готовности в связи с распространение коронавируса. "Сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение песни "День Победы" на языках народов, проживающих на территории ПФО, звучит особенно пронзительно", - говорится в сообщении.