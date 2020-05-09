Работники посольства РФ в Турции в рамках всероссийской акции спели песню "День Победы"

С поздравлениями также выступил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Он, в частности, поздравил проживающего на юге республики ветерана Великой Отечественной войны. "Дорогие соотечественники, поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, который был, есть и будет самым дорогим, самым священным для каждой нашей семьи. С праздником вечной немеркнущей памяти. Несмотря на сложный период, когда мы с вами вынужденно разъединены пандемией коронавируса, День Победы своей огромной нравственной вдохновляющей силой объединяет всех нас, граждан нашей огромной страны", - отметил дипломат.

В память о павших в Великой Отечественной войне сотрудники дипмиссии спели бессмертную песню с балконов своих квартир. Соответствующее видео опубликовано в субботу на официальной странице посольства в Facebook.

"Сегодня мы, пусть и удаленно, пусть и вдалеке от родины, надеваем георгиевские ленты, встаем в ряды "Бессмертного полка", чтим память наших воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, сокрушивших нацизм и отстоявших родную землю, - продолжил посол. - Мы склоняем головы перед их подвигом и доблестью. Сегодня мы вспоминаем тружеников тыла, всех тех, кто был замучен в концлагерях, плену и оккупации. Наш священный долг - бережно хранить правду о событиях тех лет, помнить суровые уроки войны, чтобы не допустить повторение трагедии. В этот торжественный день хотел бы еще раз отдельно поздравить проживающего в турецкой Аланье Марлена Иосифовича Кравцова и, чествуя его, выразить искреннюю благодарность всем ветеранам войны. Желаю всем вам успехов и мирного неба над головой".

К празднованию Дня Победы в Турции присоединились многочисленные соотечественники, участвуя в акции "Бессмертный полк". В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в этом году в Турции акция проведена Координационным советом российских соотечественников в Турции в режиме онлайн. Фотографии своих предков, принявших участие в Великой Отечественной войне, соотечественники выставили на портале http://polkturkey.ru/. К ней также присоединился коллектив посольства России в Турции.

По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российское посольство также провело акцию "Война в творчестве". Сотрудники российской дипмиссии и члены их семей прочитали стихи о войне, исполнили музыкальные номера.