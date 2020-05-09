Киевляне в День Победы, несмотря на карантин, несут цветы к могиле Неизвестного солдата

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Политики, представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и жители Киева в День Победы несут цветы к памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны и участвуют в праздничных флешмобах, несмотря на действующий в стране карантин в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент ТАСС.

Церемонии возложения цветов к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве начались еще ранним утром в субботу. Одними из первых к мемориалу прибыли представители руководства страны - президент Украины Владимир Зеленский, глава парламента Дмитрий Разумков и другие. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" оказалась представлена наиболее массово - несколько десятков ее членов, в том числе Виктор Медведчук и Юрий Бойко, возложили цветы. Последний нес в руках портрет деда, так как в этом году шествие "Никто не забыт, ничто не забыто" - аналог "Бессмертного полка" - как и другие массовые мероприятия на Украине отменены.

Позже представители оппозиции приняли участие в автомобильном флешмобе, во время которого ретроавтомобили под песни военных лет проехали по центральными улицами столицы. К флешмобу активно присоединялись и рядовые киевские автомобилисты, приветствуя праздничную колонну сигналами. В автопробеге принимают участие и несколько ветеранов.

Цветы к памятнику Вечной Славы возложил и глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Он прибыл к месту церемонии с несколькими десятками священнослужителей, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

К мемориалу в центре Киева активно несут цветы и жители столицы. Несмотря на большое количество людей, присутствующие пытаются сохранять дистанцию, так как в стране действует карантин. Столичная полиция призвала участников и организаторов мероприятий соблюдать требования действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и соблюдать карантин. Порядок в Киеве обеспечивают 6 тыс. сотрудников полиции и 1,5 тыс. представителей Нацгвардии. О серьезных правонарушениях киевские силовики пока официально не сообщают, однако украинское издание "Страна" сообщило, что на территории мемориального комплекса задержан мужчина, у которого при себе не оказалось документов, также не были пропущены двое человек с ножами и газовыми баллончиками.

В полдень в Киеве начнется очередной флешмоб, всем желающим, где бы они не находились, предложено одновременно включить песню "День Победы". Телеканал "112 Украина" демонстрирует кадры из автобусов и троллейбусов, в которых пассажиры уже исполняют эту песню. Официальных же мероприятий в День Победы на Украине не запланировано. Правительство приняло решение их отменить, пояснив это возможным обострением ситуации с распространением коронавируса.