Рустам Минниханов открыл памятник Советскому солдату в Казани

КАЗАНЬ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Парк Победы в Казани, где возложил цветы к Вечному огню колоннады мемориала Славы и открыл новый памятник Советскому солдату. Об этом сообщила в субботу пресс-служба президента Татарстана.

"Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев (государственный советник Татарстана) и другие участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню и к монументу Матерям и вдовам погибших солдат. После этого состоялось открытие нового памятника Советскому солдату. В основе собирательного образа воина, запечатленного в памятнике - подвиг сына татарского народа Гази Загитова, который 30 апреля 1945 года вместе с однополчанами водрузил Красное Знамя над поверженным Рейхстагом", - говорится в сообщении.

По словам Минниханова, в годы войны на фронт ушли 700 тыс. татарстанцев, каждый второй погиб в боях. Собравшиеся почтили память павших в годы ВОВ минутой молчания.

В режиме видеосвязи в мероприятии приняли участие ветеран ВОВ, герой Советского Союза Борис Кузнецов, Герой Социалистического труда, ученый-конструктор и почетный председатель благотворительной общественной организации "Герои Татарстана" Ильдус Мостюков и генерал-майор, председатель комитета республиканской общественной организации ветеранов (инвалидов) "Союз ветеранов Республики Татарстан" Ахат Юлашев.

Перед открытием памятника Минниханов ознакомился с техникой времен Великой Отечественной войны и раритетными бронеавтомобилями: с 8 по 9 мая в рамках специальной акции колонна исторической техники проезжает по улицам Казани и останавливается для поздравления ветеранов.