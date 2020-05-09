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75-летие Победы

В Калининграде состоялся авиапарад с участием 20 самолетов и вертолетов в честь Дня Победы

В параде задействовали вертолеты Ка-27, КА-27ПС, Ми-24 и Ми-8, а также истребители Су-27, Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М

КАЛИНИНГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Экипажи восьми вертолетов и 12 самолетов авиации Балтийского флота приняли участие воздушном параде в Калининграде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авиапарад в самом западном российском регионе прошел впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

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Первой в парадном строю над центром города пролетела пара корабельных противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 и КА-27ПС, за ними на небольшом удалении проследовали две тройки ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8. Замкнули парадный строй три авиагруппы высокоскоростных истребителей Су-27, многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М по четыре боевых самолета в каждой из них.

Маршрут парадного пролета авиации, которая поднималась в небо с трех аэродромов в разных районах Калининградской области, пролегал через центральную часть города, его главную площадь - площадь Победы, на которой традиционно проходят военные парады, а также вблизи от главного воинского мемориала 1200 героям-гвардейцам, павшим при штурме города-крепости Кенигсберг в начале апреля 1945 года, и примыкающего к нему Парка Победы.

Как уточнили в пресс-службе флота, высота полета вертолетов и самолетов, которыми управляли лучшие пилоты морской авиации Балтийского флота, составляла от 150 до 300 м при скорости от 160 до 550 км/ч. Многочисленные калининградцы, вынужденные из-за пандемии коронавируса находиться в этот праздничный день в режиме всеобщей самоизоляции, наблюдали за строгим и красивым парадным строем в небе с балконов и из окон своих квартир, а также во дворах домов.

Балтийский флот, основные силы и средства которого дислоцированы на территории Калининградской области, в День Победы выступает организатором многих праздничных мероприятий в регионе. С утра на улицы Калининграда, Балтийска, Черняховска, Гусева, Советска и других городов вышли полевые автоклубы, которые транслируют популярные мелодии военных лет, поздравляют ветеранов войны, всех жителей городов с праздником. Концертный ансамбль морской пехоты Балтфлота "Черные береты" даст концерт на открытой площадке у Дома ветеранов войн в Калининграде.

А в 22:00 по местному времени (23:00 мск) военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса флота произведут в Парке Победы праздничный салют из 30 артиллерийских залпов, в котором задействованы три фронтовые пушки ЗИС-3, участвовавшие в боях в дни штурма города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград).

Теги
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