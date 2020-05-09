Послы России, Армении, Казахстана и Туркмении почтили память советских воинов в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 9 мая. /ТАСС/. Возложение венков к памятнику воинам Красной армии, павшим за освобождение Румынии от фашистского ига, состоялось в субботу по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на советском военном кладбище в Бухаресте.

Церемония носила особый характер из-за ограничительных мер, введенных властями Румынии для борьбы с распространением в стране нового коронавируса. С целью соблюдения социальной дистанции была отменена запланированная ранее торжественная церемония, а количество участников сокращено до минимума.

После того как посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин в маске и перчатках возложил венок и покинул кладбище, дань уважения советским героям отдали по очереди представители дипломатических миссий Армении, Казахстана и Туркмении. В посольстве РФ отметили, что торжественные мероприятия по случаю 75-летия Великой Победы будут проведены в полном объеме после того, как в Румынии отменят ограничительные меры.

"Великая Победа советского народа над нацистской Германией имеет непреходящее значение, - сказал Валерий Кузьмин в интервью ТАСС. - Хотя пандемия заставила нас перенести большинство памятных мероприятий в виртуальное пространство, сегодня, когда участились попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, мы должны сделать все, чтобы передать эстафету памяти об этом подвиге нашим детям и внукам".

"В эти дни мы отдаем дань уважения военнослужащим румынской армии, которые с осени 1944 года сражались вместе с нашими отцами и дедами против общего врага, - подчеркнул дипломат. - Людям пора подняться над второстепенными разногласиями и объединить усилия в борьбе с глобальными вызовами - эпидемиями, терроризмом, гонкой вооружений".

День Победы в Румынии

Венки и цветы были возложены на захоронениях советских солдат в 22 населенных пунктах Румынии, в том числе в таких городах, как Брашов, Джурджу, Кэлэраш, Констанца, Куртя-де-Арджеш, Плоешть, Синая, Тырговиште.

Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." была вручена одиннадцати ветеранам войны и жителям блокадного Ленинграда, которые постоянно проживают в Румынии.

Российский центр науки и культуры (РЦНК) открыл сайт http://ziuavictoriei2020.ro, на котором размещены многочисленные материалы, посвященные 75-летию Великой Победы. Ранее в ходе акции "Сирень Победы" на мемориальном кладбище советских воинов в Бухаресте были высажены двенадцать кустов этих цветов.

По инициативе РЦНК выпущен ряд изданий, посвященных Великой Победе - "Никто не забыт, ничто не забыто", "Сила памяти" и "Писатели-фронтовики" на румынском языке, а также организован поэтический марафон с участием студентов, пенсионеров, школьников. Были развернуты фотовыставки "Плакаты Великой Отечественной войны", "В этой войне мы были вместе", "Трагедия Европы", проводится показ кинофильмов о Великой Отечественной войне.

Традиционная мемориальная акция "Бессмертный полк" будет организована в этом году РЦНК в формате онлайн. Участники прислали фотографии и видеоролики, рассказывающие об их близких - ветеранах Великой Отечественной войны. Эти материалы были смонтированы в единый фильм и будут показаны на сайте http://ziuavictoriei2020.ro и в Facebook.