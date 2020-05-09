Предприниматель из КБР построил в память о своих односельчанах мемориал Вечный огонь

НАЛЬЧИК, 9 мая. /ТАСС/. Предприниматель из Кабардино-Балкарии (КБР) построил мемориал Вечный огонь в память о своих односельчанах, жителях селения Кенделен Эльбрусского района республики, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил в субботу глава села Марат Атмурзаев.

"Сегодня мы возложили цветы к мемориалу Вечный огонь, который возле нашего села за свои средства построил предприниматель Рашид Локьяев. С учетом принимаемых ограничительных мер у комплекса собрались только представители администрации района и депутаты местного самоуправления во главе с руководителем - Къаншаубий Залихановым. Официальное открытие комплекса состоится в день, когда вся страна будет широко отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Атмурзаев.

Как пояснил ТАСС Локьяев, Вечный огонь он решил воздвигнуть в память о погибших в войне и тружениках тыла.

"Я считаю, конечно же, что войну выиграл народ, и еще не известно, кому было труднее - голодные девочки, босые, раздетые, работали на полях и отправляли на фронт провизию. Моя мать в 1945-1946 годах в возрасте 14-15 лет, два года подряд получала медаль "За трудовую доблесть". Я посчитал, что им и тем нашим ребятам, которые погибли на фронте, нужно отдать дань уважения, помнить о них, и решил сделать маленький жест. Все процедурные моменты прошли и сооруженный монумент Вечный огонь я передам в собственность администрации селения Кенделен", - рассказал Локьяев.

По его словам, на мемориале провели пуско-налодочные работы, но пока объект останется законсервирован. "Теперь будем ждать отмашки от властей, чтобы запустить его в торжественной обстановке", - добавил предприниматель. Стоимость проекта инициатор не озвучил, но добавил, что в первый год затраты на природный газ, который будет поддерживать огонь, он также возьмет на себя.

4 ноября 2015 года, в День народного единства в этом месте открыли архитектурно-художественный комплекс в память о павших героях Великой Отечественной - выходцев из селения Кенделен Эльбрусского района, который построили по инициативе местных жителей. Мемориал располагается на федеральной трассе Прохладный - Азау, рядом с известным памятником "Скорбящий горец".

Вклад Кабардино-Балкарии в Победу

По данным местных властей, на поля сражений в годы войны из Кенделенского райвоенкомата были призваны 1,6 тыс. человек, из них более 800 не вернулись. Их имена и фамилии выгравированы на гранитных плитах комплекса, общая площадь которого составляет более 4,6 тыс. кв. м.

Жители Кабардино-Балкарии с первых дней Великой Отечественной войны принимали самое активное участие в оказании помощи фронту и разгроме врага на всех его фронтах. Выходцы из КБР сражались под Москвой, при обороне Ленинграда, Киева, в Севастополе, Сталинградской битве и Курском сражение. Всего в Кабардино-Балкарии на фронт ушли 60 тыс. человек, более 12 тыс. из них награждены орденами и медалями, 33 человека удостоились звания Героя Советского Союза, а шесть выходцев из республики стали полными кавалерами ордена Славы, которые приравниваются к Героям Советского Союза.