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75-летие Победы

Посол РФ в Латвии возложил цветы к памятнику освободителям Риги в честь годовщины Победы

Также в церемонии приняли участие представители посольства Казахстана
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Описание
© Мария Иванова/ТАСС
© Мария Иванова/ТАСС
© Мария Иванова/ТАСС

РИГА, 9 мая. /ТАСС/. Посол России в Латвии Евгений Лукьянов и военный атташе Руслан Ушаков в субботу по очереди возложили венки к памятнику советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков по случаю 75-й годовщины Великой Победы. Жители латвийской столицы с самого утра с соблюдением мер безопасности также возлагают цветы к монументу в память о подвиге советских солдат, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

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"Это великий праздник! Это Победа, это успех! Это вечная память героям! Это светлая грусть!" - сказал корреспонденту ТАСС Лукьянов после возложения венка. "Это не праздник войны, это праздник мира. Победа как раз защитила жизнь и обеспечила ее всем нам. Мы за это благодарны и признательны", - добавил он.

По словам главы российского дипломатического представительства, пандемия коронавируса внесла изменения в программу празднования 75-летия Победы в Латвии. "Пандемия, вирусы и все остальное - это все проходит и все это пройдет. Может быть, парадоксально, но такого праздника в связи с этой пандемией еще никогда не было. И я думаю, что, как раньше говорили, в шесть часов вечера после войны мы все равно встретимся и все сделаем как надо", - отметил посол РФ.

После российских дипломатов цветы к главному символу Победы в Латвии также подходя по одному возложили представители посольства Казахстана. В течение дня это планируют сделать и представители посольств Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и других дипмиссий.

"Бессмертный полк"

С самого утра цветы к памятнику освободителям Риги возложили представители Русской общины Латвии, Латвийского антифашистского комитета и других местных общественных организаций, а также организаторы шествия "Бессмертного полка", которые пришли к монументу с портретами своих родственников, прошедших войну. "Оказалось, что вне зависимости от того, что весь мир на карантине, память о наших родственниках все равно жива. Я, например, пришла сегодня сюда с портретом моей бабушки, которая пережила блокаду - первую самую страшную зиму в Ленинграде. Я каждый год прихожу сюда с ее портретом, поскольку о войне я узнавала именно из ее рассказов", - отметила в разговоре с корреспондентом ТАСС одна из организаторов шествия, лидер молодежной общественной организации "ПЕРОМ" Маргарита Драгиле.

"Мне очень приятно, что "Бессмертный полк" даже в таком маленьком количестве, но прошел в Риге, и я уверена, что в течение дня люди еще будут приходить с цветами и портретами. Главное, чтобы соблюдалась дистанция и соблюдались все требования безопасности", - добавила она.

По ее словам, в этом году шествие "Бессмертного полка" проходит в индивидуальном порядке - все желающие могут прийти к памятнику с портретами своих родственников, соблюдая дистанцию и введенные ограничения. "Я думаю, что в течение дня еще будут приходить люди. К сожалению, сосчитать их количество не представляется возможным, поскольку никаких организованных мероприятий нет", - указала она.

В этом году шествие "Бессмертного полка" также проходит в интернете - в течение всего дня на странице мероприятия в Facebook идет онлайн-парад участников полка Риги. "Сколько людей примут участие в этом мероприятии мы сможем подсчитать уже завтра", - заметила она.

"Но энтузиазм не спадает. Я думаю, что эту годовщину Победы мы запомним на очень долгое время. Думаю, что все те, кто каждый год приходит в этот день к памятнику, обязательно и сегодня придут. Просто у нас не будет большого организованного праздника", - заключила Драгиле.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако многие люди, в первую очередь русскоязычные жители, которые составляют около 40% населения, празднуют День Победы. Каждый год у памятника советским воинам в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов, но в этом году все массовые мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.

Теги
ЛатвияРоссия75-летие Победы
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