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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму выздоровела почти треть заразившихся коронавирусом

За сутки в регионе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших составляет 189

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Почти 60 человек с коронавирусом выздоровели в Крыму с момента фиксации первого случае заражения на полуострове, общее число заразившихся составляет 189 человек. Об этом в субботу сообщил глава региона Сергей Аксенов.

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"На сегодня в республике зарегистрировано 189 случаев новой коронавирусной инфекции; 24 из них завезены из-за границы, 19 - из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 123 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Выздоровевших за весь период - 57 человек", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Глава региона уточнил, что за сутки в Крыму зафиксировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции, почти 70% из них - бессимптомные.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
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