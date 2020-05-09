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75-летие Победы
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Путин уверен, что мир через века будет помнить подвиг советских воинов, победивших фашизм

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что мир через десятилетия и века будет помнить о подвиге советских воинов, победивших фашизм.

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Выступая перед Президентским полком Службы коменданта Московского Кремля, Путин напомнил, что "75 лет назад, в мае 1945 года, Красная армия положила конец трагедии XX века, с триумфом завершила самую жестокую в истории битву, которая была справедливой, героической и жертвенной для всего советского народа".

"Именно он сокрушил нацизм, разгромил эту чудовищную силу, которая принесла миллионам людей смерть, горе и страдание. Уверен, благодарный мир через десятилетия и века будет помнить об этом подвиге", - заявил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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