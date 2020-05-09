Сотрудники ЦПЭ МВД по Ингушетии передали семьям погибших полицейских продуктовые наборы

МАГАС, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии собрали средства и купили на них продуктовые наборы для семей погибших сотрудников полиции в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"В честь Дня Победы сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия во главе с начальником центра майором полиции Исламом Эльджаркиевым побывали в семьях сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. Для облегчения материального положения в наступившие сложные для страны и республики времена сотрудники центра передали семьям собранные на собственные средства продукты - мука, крупы, сахар, сладости", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, в честь погибших сотрудников была также прочтена молитва. "Эльджаркиев интересовался жизнью, бытом, проблемами, настроениями людей. Добрыми словами и молитвенным поминовением вспоминали погибших. С благодарностью провожали семьи погибших полицейских сотрудников ЦПЭ, не забывающих о подвигах своих коллег и проявляющих память о них в заботе об их семьях", - добавили в ведомстве.

По данным МВД по Ингушетии, с 1992 года от рук террористов, а также при исполнении служебных обязанностей погибли более 400 сотрудников правоохранительных органов республики и военнослужащих.