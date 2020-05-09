{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Более 100 тыс. человек приняли участие в акциях "Молодой гвардии" ко Дню Победы

В регионах молодогвардейцы организовали концерты во дворах домов, где проживают ветераны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Посвященные Дню Победы акции "Молодой гвардии Единой России" собрали более 100 тыс. участников, сообщила в субботу пресс-служба МГЕР.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"Активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в регионах России свыше тысячи акций, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в них приняли участие более 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в регионах России молодогвардейцы, к примеру, организовывали концерты во дворах домов, где проживают ветераны.

"Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволила нам организовать и провести полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Однако современные технологии помогают подстраиваться под различные условия жизни. Мы чтим память и гордимся подвигом наших предков. Они сражались за наше мирное небо над головой. И пока мы с вами помним о войне, она не повторится", - приводятся в сообщении слова лидера МГЕР Дениса Давыдова.

В пресс-релизе отмечается, что также подготовлена своеобразная "фотовыставка". "При помощи проектора на торцах жилых домов и других зданий покажут фотографии из военной хроники и портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны", - добавили в МГЕР.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС