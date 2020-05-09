Более 100 тыс. человек приняли участие в акциях "Молодой гвардии" ко Дню Победы

"Активисты "Молодой гвардии Единой России" провели в регионах России свыше тысячи акций, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в них приняли участие более 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в регионах России молодогвардейцы, к примеру, организовывали концерты во дворах домов, где проживают ветераны.

"Сложившаяся ситуация в стране и мире не позволила нам организовать и провести полноценные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Однако современные технологии помогают подстраиваться под различные условия жизни. Мы чтим память и гордимся подвигом наших предков. Они сражались за наше мирное небо над головой. И пока мы с вами помним о войне, она не повторится", - приводятся в сообщении слова лидера МГЕР Дениса Давыдова.

В пресс-релизе отмечается, что также подготовлена своеобразная "фотовыставка". "При помощи проектора на торцах жилых домов и других зданий покажут фотографии из военной хроники и портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны", - добавили в МГЕР.