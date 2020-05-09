{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Финляндии почтили память советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны

Дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана возложили венки и цветы к гранитным могильным плитам расположенного недалеко от города Ханко воинского мемориала
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Нина Бурмистрова/ТАСС
© Нина Бурмистрова/ТАСС
© Нина Бурмистрова/ТАСС

ХАНКО /Финляндия/, 9 мая. /ТАСС/. Церемония памяти советских солдат, погибших в Финляндии в годы Второй мировой войны, состоялась в День Победы недалеко от города Ханко. Дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана возложили венки и цветы к гранитным могильным плитам расположенного здесь воинского мемориала.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

В городе захоронены участники героической обороны советской военно-морской базы Ханко в июне-декабре 1941 года. Ее защитники, 164 дня противостоявшие врагу, сорвали планы гитлеровцев по прорыву флота в Финский залив.

"Победа была общим подвигом всего советского народа, плечом к плечу сражались и погибали представители всех народов нашей страны. Вечная им слава и безмерная благодарность потомков", - подчеркнул, выступая на церемонии, посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

По итогам проведенной посольством работы к 75-летию Победы удалось уточнить сведения о советских военнослужащих, захороненных на кладбище в Ханко. "Благодаря совместным с финскими партнерами усилиям в архивах были найдены документальные подтверждения, свидетельствующие о том, что здесь покоятся останки по меньшей мере 528 советских военнослужащих. Вновь обнаруженные имена 357 военных увековечены на гранитных плитах, установленных на территории мемориала", - сообщили в российской дипмиссии.

Теги
БелоруссияКазахстанФинляндияРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Онлайн
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС