В Финляндии почтили память советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны

ХАНКО /Финляндия/, 9 мая. /ТАСС/. Церемония памяти советских солдат, погибших в Финляндии в годы Второй мировой войны, состоялась в День Победы недалеко от города Ханко. Дипломаты из России, Белоруссии и Казахстана возложили венки и цветы к гранитным могильным плитам расположенного здесь воинского мемориала.

В городе захоронены участники героической обороны советской военно-морской базы Ханко в июне-декабре 1941 года. Ее защитники, 164 дня противостоявшие врагу, сорвали планы гитлеровцев по прорыву флота в Финский залив.

"Победа была общим подвигом всего советского народа, плечом к плечу сражались и погибали представители всех народов нашей страны. Вечная им слава и безмерная благодарность потомков", - подчеркнул, выступая на церемонии, посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

По итогам проведенной посольством работы к 75-летию Победы удалось уточнить сведения о советских военнослужащих, захороненных на кладбище в Ханко. "Благодаря совместным с финскими партнерами усилиям в архивах были найдены документальные подтверждения, свидетельствующие о том, что здесь покоятся останки по меньшей мере 528 советских военнослужащих. Вновь обнаруженные имена 357 военных увековечены на гранитных плитах, установленных на территории мемориала", - сообщили в российской дипмиссии.