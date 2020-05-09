В Лондоне почтили память погибших во Второй мировой войне

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Память миллионов людей, павших во Второй мировой войне, почтили в субботу в британской столице. Мероприятия в честь 75-летия Великой Победы начались с возложения цветов к установленному в Лондоне в 1999 году в парке у Имперского военного музея мемориалу советским военнослужащим и гражданским лицам, погибшим в результате самого кровавого конфликта в истории человечества.

Из-за эпидемии коронавируса церемония в этом году отличалась от тех, что ежегодно проводятся 9 мая в британской столице и собирают до 800 человек. По сути, она прошла в закрытом режиме - у мемориала не было представителей ни ветеранских, ни общественных организаций. Цветы, как от своих стран, так и от имени организаций, которые вынуждено пропустили торжественное мероприятие, возложили посол РФ Андрей Келин и послы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Благодарность от принцессы Анны

"Всегда будем помнить, что Советский Союз внес ключевой вклад в эту Победу, заплатив за нее невероятно высокую цену. 27 миллионов советских граждан погибли, тысячи городов и сотни тысяч деревень были до основания разрушены", - сказал Келин. "Всегда будем помнить и о помощи наших союзников по антигитлеровской коалиции - о конвоях с жизненно важными грузами, отправлявшимися опасным северным морским путем. Мы чтим память о всех, кто погиб, освобождая человечество от нацизма", - добавил он.

Российский дипломат процитировал обращение принцессы Анны по случаю 75-летия Победы, направленное послу. "Чрезвычайно важно признать огромные жертвы, которые понесли народы Советского Союза. Мало кто бился более смело или страдал более глубоко ради Победы. Дети и внуки тех из вас, кто жив сегодня из этого героического поколения, горды тем, что вы сделали для достижения победы", - зачитал Келин ее слова.

"Готовясь столкнуться с вызовами современности, мы черпаем вдохновение из отваги людей, веривших друг в друга и написавших важнейшую главу в долгой истории дружбы между народом Соединенного Королевства и народами России, Украины, Белоруссии и других стран бывшего Советского Союза", - говорится в сообщении принцессы Анны, единственной дочери королевы Елизаветы II.

На этом празднование юбилея Победы не закончится. Цветы и венки лягут в субботу и к местам военных захоронений в других городах - в Лидсе, Данди, Белфасте, Кингстоне-на-Халле. В этот же день в режиме онлайн пройдет шествие "Бессмертного полка", после чего состоится онлайн-концерт с участием российских и британских исполнителей.

Выставка о городах-героях России

Параллельно в режиме онлайн проходит выставка "Города-герои России". Экспозиция организована представительством Россотрудничества в Лондоне совместно с обществом "Вестминстерский форум по России" (Westminster Russia forum) в честь 75-летия Победы и в память о британском художнике Джанет Трелоар (1940-2019).

Художница создала цикл картин, посвященных Второй мировой войне. Для этого она приезжала в декабре 2004 года в Россию, где начала писать картины военного цикла в местах, которые были в эпицентре страшного периода 1941-1945 годов. Так, она побывала на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге, в ледяных траншеях и блиндажах, сохранившихся в военном мемориале в Москве, на Мамаевом Кургане в Волгограде.

Организаторы уже пообещали, что при первой же возможности выставка пройдет в том формате, в котором задумывалась изначально. "Сейчас выставка идет в онлайн-режиме, но когда карантинные меры, введенные в связи с коронавирусом, будут сняты, мы обязательно покажем оригиналы картин Трелоар. Это, безусловно, стоит того", - сказал ТАСС руководитель британского представительства Россотрудничества Антон Чесноков.