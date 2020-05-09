На Ставрополье поздравили ветеранов с Днем Победы персональными концертами

СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Персональные концерты для ветеранов и музыкальные акции для жителей края организовали на Ставрополье 9 мая. Несмотря на режим всеобщей самоизоляции, города и села региона украсили символикой Дня Победы и постарались приблизить праздник к каждому дому.

Музыка Победы

Празднование Дня Победы началось в Ставрополе с демонстрационного полета военной авиации, организованного 4-й армией ВВС и ПВО. "Воздушный строй" состоял из шести вертолетов, двух штурмовиков и двух истребителей.

Военнослужащие соединения связи 49-й общевойсковой армией Южного военного округа, базирующегося в городе Ставрополе, выехали на грузовом автомобиле, оформленном праздничной символикой и оборудованном музыкальной аппаратурой. Машина проследовала по основным улицам города, транслируя песни о Великой Отечественной войне.

"Мы выбрали лучший экипаж нашей части, чтобы поздравить жителей города Ставрополя. Праздник проходит в условиях самоизоляции, жители в основном находятся дома, мы решили таким образом подарить праздничное настроение, чувство гордости за нашу страну", - сообщил журналистам врио заместителя командира 66-й бригады управления по военно-политической работе Владимир Золотарев.

В Ставрополе не проводили массовые акции и шествия из-за пандемии, однако жители города семьями приходили к Вечному Огню на мемориале "Воинская слава", чтобы возложить цветы и почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Многие шли с портретами своих предков-фронтовиков. Волонтеры раздавали всем пришедшим защитные маски.

Персональные поздравления

В День Победы по всему краю организованы персональные концерты и поздравления для ветеранов и тружеников тыла. В Ставрополе 29 концертных бригад провели больше 150 концертов, одним из первых поздравления услышал 92-летний ветеран Василий Знаменщиков. В годы войны он прошел снайперскую подготовку, участвовал в борьбе с бандеровцами.

"Так сложились обстоятельства, что мы не можем праздновать День Победы как обычно, но думаю, что никакие обстоятельства не могут повлиять на чувства людей. Думаю, что ветеранам особенно приятны персональные поздравления. Мне кажется, такие персональные концерты можно проводить каждый год. Наши дети должны помнить, какой подвиг совершили наши прадеды", - рассказала ТАСС солистка "Театра песни "Вива" концертно-творческого объединения "Аккорд" Елена Соколова.

Поддержать ветерана, хоть и на отдалении, решили и соседи - они вышли во двор, смотрели из окон домов, между песнями скандируя "спасибо" Василию Егоровичу. "Большое спасибо, что участников войны, особенно в этот год, везде поздравляют. За все мои 92 года это первое такое поздравление, я тоже всех поздравляю с этим великим праздником, желаю всем здоровья - не только в этот день, но и всю оставшуюся жизнь", - поблагодарил Знаменщиков артистов и соседей.

Концерты на Ставрополье прошли и для тружеников тыла. В Кочубеевском районе организовали "Фронтовой вагон" на базе автоклуба, который появился в районе в прошлом году. "Дистанционно репетировали программу, артисты исполнили песни военных лет для трех тружениц тыла в селе Вревском и хуторе Херсонском. Все концерты проводили, соблюдая меры профилактики - защитные маски, перчатки", - рассказала ТАСС директор Центра досуга и народного творчества Вревского сельсовета Татьяна Писаренко.

Праздничное настроение

Впервые в Ставропольском крае в преддверии Дня победы прошла акция "Флаги России. 9 мая". По данным краевого управления по информационной политике, города и села Ставрополья украсили около 80 тыс. триколоров. Флаги появились на зданиях театров, музеев, присоединились к акции и жители региона, которые разместили флаги на окнах и балконах в своих домах.

Перед Днем Победы в регионе также организовали акцию "Окна Победы" - в окнах зданий учреждений культуры, спорта, школ и обычных жилых домов появилась символика праздника. В детских садах моногорода Невинномысска празднично украсили детские сады, которые в режиме самоизоляции перешли на свободное посещение. В учреждениях появились "Островки памяти", "Стены памяти".

Преподаватели Ставропольского художественного училища в оформлении основывались на самых известных памятниках, посвященных Великой Отечественной войне - Родина-мать и Воин-освободитель. "Преподаватели проявили инициативу, разработали концепцию, создали эскизы. Мы создали символы, знакомые всем с детства, использовали и более простые символы - голуби, журавли, это добавляет праздничности. Дети сейчас не учатся, но у нас очень много молодых преподавателей, они люди активные, да и мы в возрасте не отстаем. День Победы настолько святой праздник, что невозможно остаться в стороне", - рассказала ТАСС директор учреждения Алла Чемсо.

В Ставрополе персональная творческая открытка появилась у участницы Великой Отечественной войны Юлианы Харченко. В апреле 1942 года она ушла добровольцем на фронт, воевала в составе стрелковой дивизии, участвовала в освобождении Северного Кавказа. Молодые художники и волонтеры во дворе у ветерана создали на асфальте открытку длиной в несколько метров.

Ставрополье в годы войны

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись более половины из них. Ставропольский край с первых дней войны стал местом подготовки боевых резервов, в городах-курортах были развернуты эвакуационные госпитали, которые принимали тысячи раненых бойцов.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Регион был полностью освобожден 25 января 1943 года. По данным Государственного архива Ставропольского края, за пять с половиной месяцев оккупации в регионе погибли более 32 тыс. человек.

После освобождения от оккупации в крае начали восстановление заводов, колхозов, больниц, школ. Жители региона начали производство продуктов для государства и армии. Мужчин, отправившихся на фронт, в работе заменили женщины и подростки. В крае было организовано 250 женских тракторных бригад, нехватку механизаторов компенсировали обучением более 25 тыс. трактористов из числа колхозниц, студентов и учащихся.