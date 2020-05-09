Российские военные в честь Дня Победы проехали по дорогам Абхазии под песни времен войны

СУХУМ, 9 мая. /ТАСС/. Военнослужащие российской базы, дислоцированной в Абхазии, совершили в честь юбилея Победы автомобильный марш по дорогам республики под звуки песен времен войны. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"По главным улицам республики проехали грузовые автомобили, в которых находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, Знаменем Победы и российским флагом. Колонна техники двигалась под музыкальное сопровождение военных песен "Жди меня", "В лесу прифронтовом", "Вечер на рейде", "День Победы, "Вот солдаты идут" и других", - сказал он.

В честь Дня Победы российские военные также приняли участие в поздравлении ветеранов и возложении венков и цветов к памятникам и мемориальным комплексам погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Из-за пандемии коронавируса в Абхазии отменили масштабные мероприятия, приуроченные к юбилею Победы. После возложения венков к памятнику защитникам Кавказа на сухумской набережной представители руководства республики лично поздравили каждого ветерана.