В Италии прошли церемонии, посвященные 75-летию Великой Победы

РИМ, 9 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Приуроченные к 75-летию Великой Победы памятные церемонии прошли в субботу по всей Италии. Силами сотрудников дипломатических представительств удалось организовать возложение цветов к памятникам и мемориалам, посвященным совместной борьбе с фашизмом и нацизмом, хотя из-за пандемии они были проведены в гораздо более узком составе и без обычного привлечения российских и итальянских школьников.

Дипломаты посольства России возложили цветы к памятнику жертвам нацизма на кладбище в городе Палестрина (50 км от Рима). Там в братской могиле похоронены трое красноармейцев - Николай Демьянченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов - бежавшие из германского плена и сражавшиеся в рядах итальянских партизан. Как напомнил в своем обращении посол РФ в Италии Сергей Разов, более 5 тыс. солдат Красной армии и граждан СССР участвовали в итальянском народно-освободительном движении Сопротивления, 800 из них погибли и захоронены на Апеннинах. Четверо советских граждан - Федор Полетаев, Форе Мосулишвили, Николай Буянов и Даниил Авдеев - были удостоены высшей военной награды Итальянской республики "Золотой медали за воинскую доблесть". "Мы признательны итальянским властям и рядовым гражданам, которые чтят память о них в знак благодарности за вклад в освобождение Италии", - сказал дипломат.

Полетаев, павший смертью храбрых всего за три месяца до окончания войны, похоронен на монументальном кладбище "Стальено" в Генуе. Из-за ограничений, введенных местными властями, провести традиционную памятную церемонию у памятника герою не удалось, но генеральный консул РФ в Генуе Марат Павлов возложил венок у мемориальной доски иностранным участникам Сопротивления, на которой выбиты и имена советских граждан.

Возложение венков состоялось на кладбище "Маджоре" в Милане у памятника восьми советским бойцам. Как корреспонденту ТАСС сообщили дипломаты, в церемонии принял участие генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде, руководитель российского военно-медицинского контингента в Бергамо, заместитель начальника войск РХБЗ генерал-майор Сергей Кикоть, а также представители руководства города и области Ломбардия и местного отделения Национальной ассоциации итальянских партизан (ANPI). В частности, вице-мэр Милана Анна Скавуццо отметила, что 9 мая - очень важный день для Европы (отмечается как День Европы), а также, что вклад СССР в победу над нацизмом и фашизмом сложно переоценить. "Важно, что сегодняшнюю церемонию мы проводим вместе. Жаль, что из-за коронавируса не удалось привлечь молодежь", - сказала Скавуццо. Итальянские руководители еще раз выразили глубокую признательность российским специалистам за помощь в борьбе с пандемией. Российская миссия была официально завершена накануне.

Затем немногочисленная российская делегация из Милана направилась в город Арона в соседней области Пьемонт, где есть захоронения советских партизан на местном кладбище. Там также к россиянам присоединились вице-мэр, руководители местных отделений ассоциации "Альпийская звезда" и Национальной ассоциации итальянских партизан. Память погибших в боях за освобождение итальянских городов на севере Италии почтили минутой молчания.

Как корреспонденту ТАСС рассказали дипломаты, в здании генконсульства РФ предусмотрена небольшая торжественная встреча с военно-медицинским персоналом, работавшим в Бергамо и покидающим Италию. В ходе церемонии будет символически открыта фотовыставка ТАСС "Освобождение Европы Красной армией", которая была подготовлена несколько лет назад агентством совместно с Русским центром имени Бородиной в Мерано. "Жаль, что сейчас мы не можем никого пригласить, чтобы показать экспозицию", - сказали дипломаты.

Инициативы соотечественников

Увидеть часть фотографий этой выставки можно будет в Мерано (автономная провинция Больцано, область Трентино-Альто-Адидже). Местные власти накануне приняли решение об ослаблении карантинных мер, что предполагает возможность посещения выставок и музейных пространств при соблюдении всех мер предосторожности и недопущении скопления людей. "В окнах Русского дома на вилле "Бородина" в Мерано представлены фотографии ТАСС военных лет, ставшие символами долгожданной Победы. Снимки, на которых запечатлены встречи советских воинов в европейских городах, дополняют фотографии "Бессмертного полка" Южного Тироля", - сообщили корреспонденту ТАСС в Центре, действующем в Мерано более 10 лет.

В последние годы шествия с портретами родственников, внесших вклад в Великую Победу, приобрели широкое распространение на Апеннинах. Однако в этом году из-за карантинных ограничений акцию пришлось перевести в виртуальное пространство. Так, ассоциации соотечественников выложили фото и видео шествий предыдущих лет в Италии, а также записи воспоминаний и свидетельств внуков и правнуков победителей. Ассоциация "Надежда" во главе с Ириной Вихоревой подготовила также интерактивную карту военно-мемориальных объектов в Италии. Посещение некоторых из них возможно в областях, где позволены прогулки.

Представительство Россотрудничества в Италии запустило в Facebook поэтический марафон стихов времен войны.