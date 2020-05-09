В Приднестровье в День Победы под окнами ветеранов звучат концерты с песнями военных лет

КИШИНЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Песни военных лет звучат в субботу под окнами ветеранов во всех населенных пунктах Приднестровья. Как информирует телеканал " Первый приднестровский ", таким способом фронтовиков поздравляют с Днем Победы в условиях ограничений, связанных с коронавирусом.

Под передвижные сцены были оборудованы советские военные грузовики, на которых объедут дома всех ветеранов. Военная музыка в этот праздничный день звучит отовсюду, говорится в сообщении. К празднику преобразились и улицы городов. Они были украшены красными знаменами, георгиевскими лентами, баннерами с логотипом "75 лет Победе" и другой символикой военных лет.

Праздничные мероприятия в Приднестровье начались с возложения цветов на мемориалах славы, в которых принял участие только ограниченный круг чиновников и военных. С поздравлением к приднестровцам обратился президент Вадим Красносельский. "Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах тех, кто ковал Победу в тылу, добывал ее с оружием в руках на всех фронтах Великой Отечественной. 12 приднестровцев удостоены звания Героя Советского Союза за боевые подвиги", - сказал он.

По словам Красносельского, большинство отметят праздник в кругу семьи, дома. Он призвал жителей республики вечером присоединиться к акции "Бессмертный полк", выглянув из окон и с балконов с портретами ветеранов. "К 75-летию Победы в Приднестровье были запланированы сотни мероприятий. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции и режима чрезвычайного положения мы были вынуждены скорректировать наши планы и перенести все крупные торжества", - объяснил лидер Приднестровья.

Он заверил, что юбилей будет достойно отпразднован позже. После пандемии обязательно состоится военный парад с участием техники периода Великой Отечественной войны, реконструкция одного из боев, а также салют. По его словам, активное участие в подготовке и организации этих мероприятий принимают военнослужащие находящейся в Приднестровье оперативной группы российских войск.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.