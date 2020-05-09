Парад байкеров по случаю 75-летия Победы прошел по набережным Бейрута

БЕЙРУТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Мотопробег байкеров с георгиевскими ленточками и российскими флагами прошел в субботу по бейрутским набережным Рауша и Рамлет-эль-Бейда. Марш был приурочен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил под песни военных лет.

Во главе колонны двигался капитан команды Wild Bikers Габриэль аль-Хури. "Мы с радостью присоединились к празднованию этого великого дня, - рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Сюда в Бейрут съехались члены нашего клуба со всех уголков Ливана, которые относятся с большой любовью и уважением к России". По словам капитана, дождливая погода внесла свои коррективы и не все участники смогли в срок прибыть к месту сбора у здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) на улице Верден. "Мы считаем долгом передать поздравление российскому народу-победителю. И считаем 9 мая нашим общим праздником, что подтверждает этот мотопробег", - подчеркнул он.

Соотечественники чтят память ветеранов

На построение "Бессмертного полка" перед мотопробегом пришли в субботу юные артисты из танцевального ансамбля "Катюша". Его художественный руководитель Елена аль-Агар показала корреспонденту ТАСС свою реликвию - знамя Победы, сшитое руками ветеранов войны из Ямало-Ненецкого автономного округа. "Сегодня мы все - знаменосцы Победы и наш долг передать живую память о дедах и прадедах нашим детям, которые живут здесь, в Ливане, на ближнем рубеже от российских границ",- подчеркнула аль-Агар.

С портретом деда Степана Анохина - рядового солдата, прошедшего четыре войны - пришла на построение Людмила Аун. "В Великую Отечественную дед принимал участие в операции по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков, оттуда он вернулся домой. И я помню, как маленькая сидела у него на коленях", - поделилась своими воспоминаниями соотечественница.

В военном параде 1941 года на Красной площади участвовал кавалерист Иван Петренко - дед москвички Елены Петренко. "Дед был награжден многими орденами и медалями. И после войны работал в Центральном доме Советской Армии, в 2000 году он снова прошел по Красной площади в почетном ряду ветеранов", - отметила россиянка.

Юный Давид Сааде написал к празднику сочинение о своем легендарном прадеде Федоре Егунове, который был участником обороны Ленинграда и имел два ордена Красной звезды за взятие Берлина и Кенигсберга. "Кроме того, он участвовал в Японской войне и имел одну контузию, на пенсию вышел в звании подполковника", - рассказал юный ливанец, который чтит память о своем предке.

"Зарница" перенесена на осень

Председатель Ассоциации русскоговорящих женщин "Родина" Ирина Мортада сообщила, что символическим построением "Бессмертного полка" и мотопробегом празднование 75-летия Победы не закончится в Ливане. "Из-за коронавируса мы перенесли на октябрь проведение спортивно-исторической игры "Зарница", - отметила она. - К ней готовится сейчас несколько команд из разных районов страны, общее число участников составит около 200 человек". В рамках "Зарницы" пройдет конкурс патриотической песни с участием хоровых коллективов.