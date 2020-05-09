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75-летие Победы

В Приднестровье в День Победы открыли памятник маршалу Жукову

Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский также осудил решения о сносе памятников маршалу Коневу в Праге и Жукову в Харькове

КИШИНЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову (1896-1974) открыт в субботу в военном городке Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье к 75-летию Победы. В торжественной церемонии принял участие лидер непризнанной республики Вадим Красносельский, который поблагодарил военных РФ за эту инициативу, информирует пресс-служба президента.

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"К сожалению, в наше время предпринимаются попытки отнять у советского народа его подвиг либо дискредитировать его. Это делается и в Европе, и в странах бывшего Советского Союза. <...> Очень правильно, что на территории Приднестровья в этих обстоятельствах открыт памятник великому полководцу", - сказал лидер Приднестровья, осудив решения о сносе памятников маршалу Коневу в Праге, а также Жукову в Харькове.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.

В Приднестровье также расквартирована ОГРВ численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в миротворческой операции и охраняют военные склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран.

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Молдавия75-летие Победы
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