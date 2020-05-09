{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Словакии почтили память воинов-освободителей

Кульминацией стало возложение венков к монументу красноармейцам на холме Славин в центре Братиславы

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Память красноармейцев, сражавшихся за освобождение Словакии от нацизма, почтили в субботу граждане республики и проживающие в ней российские соотечественники. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"В Словакии прошли мероприятия почтения памяти советских солдат-освободителей, - подчеркнул он. - Они состоялись в условиях действующего в стране режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса и носили индивидуальный характер, так как необходимо строго соблюдать жесткие социальные ограничения. Кульминацией стало возложение венков к монументу красноармейцам на холме Славин в центре Братиславы. Поклониться героям туда пришли послы РФ и Казахстана в Словакии, российские соотечественники, словацкая общественность. Ранее возложение на Славине провели представители высшего словацкого руководства".

В Словакии 9 мая проходит масштабная акция памяти красноармейцев, организованная общественным деятелем и бывшим послом республики в России Аугустином Чисаром. Она стала абсолютно беспрецедентной в сложившихся из-за пандемии условиях.

"Коронавирус не может помешать словакам выразить самую искреннюю благодарность красноармейцам, избавившим их родину от нацистов. В День Победы к 40 захоронениям советских воинов, павших при освобождении страны от фашистов, лягут венки с надписью: "Помним. Ваши правнуки". В проходящем возложении принимают участие самые разные люди - от общественных активистов до мэров городов", - сказал ТАСС Чисар.

Организованная им акция памяти охватывает всю территорию Словакии. Она началась в субботу утром на горном перевале Дукла (восток республики), где в ожесточенных боях с гитлеровцами пали 17 тыс. советских бойцов, а завершится в 17:00 по центральноевропейскому времени (18:00 мск) в маленькой деревне Точница (Центральная Словакия). "Жители этого населенного пункта свято оберегают и заботливо ухаживают за находящейся там могилой одного из воинов-освободителей", - сказал Чисар.

В боях с вермахтом и частями СС в конце 1944 - начале 1945 годов за свободу словацкого народа погибли 63 517 красноармейцев.

Теги
СловакияРоссия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Германии заявили, что злодеяния войны обязывают бороться за мир и разоружение
В посольстве страны подчеркнули, что ФРГ "признает свою историческую ответственность и способствует тому, чтобы по всему миру и, в частности, в школах велась образовательная работа"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС