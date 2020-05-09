В Словакии почтили память воинов-освободителей

ПРАГА, 9 мая. /ТАСС/. Память красноармейцев, сражавшихся за освобождение Словакии от нацизма, почтили в субботу граждане республики и проживающие в ней российские соотечественники. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Владислав Куликов.

"В Словакии прошли мероприятия почтения памяти советских солдат-освободителей, - подчеркнул он. - Они состоялись в условиях действующего в стране режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса и носили индивидуальный характер, так как необходимо строго соблюдать жесткие социальные ограничения. Кульминацией стало возложение венков к монументу красноармейцам на холме Славин в центре Братиславы. Поклониться героям туда пришли послы РФ и Казахстана в Словакии, российские соотечественники, словацкая общественность. Ранее возложение на Славине провели представители высшего словацкого руководства".

В Словакии 9 мая проходит масштабная акция памяти красноармейцев, организованная общественным деятелем и бывшим послом республики в России Аугустином Чисаром. Она стала абсолютно беспрецедентной в сложившихся из-за пандемии условиях.

"Коронавирус не может помешать словакам выразить самую искреннюю благодарность красноармейцам, избавившим их родину от нацистов. В День Победы к 40 захоронениям советских воинов, павших при освобождении страны от фашистов, лягут венки с надписью: "Помним. Ваши правнуки". В проходящем возложении принимают участие самые разные люди - от общественных активистов до мэров городов", - сказал ТАСС Чисар.

Организованная им акция памяти охватывает всю территорию Словакии. Она началась в субботу утром на горном перевале Дукла (восток республики), где в ожесточенных боях с гитлеровцами пали 17 тыс. советских бойцов, а завершится в 17:00 по центральноевропейскому времени (18:00 мск) в маленькой деревне Точница (Центральная Словакия). "Жители этого населенного пункта свято оберегают и заботливо ухаживают за находящейся там могилой одного из воинов-освободителей", - сказал Чисар.

В боях с вермахтом и частями СС в конце 1944 - начале 1945 годов за свободу словацкого народа погибли 63 517 красноармейцев.