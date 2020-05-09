В МЧС поздравили ветерана войны с Днем Победы, спев для него с пожарной люльки "Катюшу"

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России вместе с замминистра Алексеем Серко и участниками первого в РФ мотоклуба пожарных и спасателей "Пламенные сердца" поздравили в Москве ветерана Великой Отечественной войны, защитника Брестской крепости Петра Котельникова с Днем Победы и спели для него с пожарной люльки песню "Катюша". Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве сотрудники МЧС применили стандартный для пожаров и не стандартный для поздравлений способ: для соблюдения всех необходимых мер предосторожности и поздравления ветерана войны Петра Котельникова во двор дома заехала пожарная техника. Бойцы присоединили к стреле лестницы украшенную ко Дню Победы люльку, сотрудник МЧС поднялся на уровень балкона ветерана спев "Катюшу" и поздравил его с праздником", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в этот момент внизу, напротив балкона под музыку военных лет, которую исполнил духовой оркестр ГУ МЧС России по Москве члены мотоклуба приветственно отсалютовали ветерану. В свою очередь он сказал напутственные слова перед предстоящим в этом году автомотопробегом Москва - Брест.

Петр Котельников - единственный оставшийся в живых защитник Бресткой крепости. Он родился в 1929 году в пензенском селе Долгово. В раннем детстве остался сиротой, учился и воспитывался в детском доме. Война застигла его в 12-летнем возрасте, когда он был воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка. В Брестской крепости он встретил первый день войны. После войны, избрав путь военного, прослужил в Бресте более 20 лет.