{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В МЧС поздравили ветерана войны с Днем Победы, спев для него с пожарной люльки "Катюшу"

Спасатели поздравили Петра Котельникова - единственного оставшегося в живых защитника Бресткой крепости
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
© Пресс-служба МЧС РФ
© Пресс-служба МЧС РФ

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России вместе с замминистра Алексеем Серко и участниками первого в РФ мотоклуба пожарных и спасателей "Пламенные сердца" поздравили в Москве ветерана Великой Отечественной войны, защитника Брестской крепости Петра Котельникова с Днем Победы и спели для него с пожарной люльки песню "Катюша". Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе министерства.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"В связи с эпидемиологической обстановкой в Москве сотрудники МЧС применили стандартный для пожаров и не стандартный для поздравлений способ: для соблюдения всех необходимых мер предосторожности и поздравления ветерана войны Петра Котельникова во двор дома заехала пожарная техника. Бойцы присоединили к стреле лестницы украшенную ко Дню Победы люльку, сотрудник МЧС поднялся на уровень балкона ветерана спев "Катюшу" и поздравил его с праздником", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в этот момент внизу, напротив балкона под музыку военных лет, которую исполнил духовой оркестр ГУ МЧС России по Москве члены мотоклуба приветственно отсалютовали ветерану. В свою очередь он сказал напутственные слова перед предстоящим в этом году автомотопробегом Москва - Брест.

Петр Котельников - единственный оставшийся в живых защитник Бресткой крепости. Он родился в 1929 году в пензенском селе Долгово. В раннем детстве остался сиротой, учился и воспитывался в детском доме. Война застигла его в 12-летнем возрасте, когда он был воспитанником музыкантского взвода 44-го стрелкового полка. В Брестской крепости он встретил первый день войны. После войны, избрав путь военного, прослужил в Бресте более 20 лет.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Германии заявили, что злодеяния войны обязывают бороться за мир и разоружение
В посольстве страны подчеркнули, что ФРГ "признает свою историческую ответственность и способствует тому, чтобы по всему миру и, в частности, в школах велась образовательная работа"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС