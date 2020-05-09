В Германии заявили, что злодеяния войны обязывают бороться за мир и разоружение

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Злодеяния войны обязывают бороться за мир, взаимопонимание и разоружение на международном уровне. Об этом говорится в опубликованном в Facebook в субботу сообщении посольства Германии в России по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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"Все меньше свидетелей могут рассказать о преступлениях Второй мировой войны. Германия поддерживает международные проекты, мемориалы, памятные встречи. Это для нас и обязанность, и убеждение", - отмечается в тексте.

"Злодеяния Второй мировой войны не должны быть забыты, - говорится в сообщении. - Германия признает свою историческую ответственность и способствует тому, чтобы по всему миру и, в частности, в школах велась образовательная работа".

Кроме того, в сообщении посольства отмечается, что осознание тяжести преступлений Второй мировой войны "побуждает нас выступать за защиту прав человека во всем мире - и во времена пандемии коронавируса". "Германия противостоит всем попыткам поставить под сомнение чудовищность преступлений Второй мировой войны и варварство национал-социализма. С антисемитизмом и ненавистью нужно бороться повсюду", - говорится в сообщении.

"Только законный мировой порядок и правовые международные организации могут сдерживать насилие, - подчеркивается в сообщении. - Злодеяния войны обязывают нас бороться за мир, взаимопонимание и разоружение на международном уровне".

В этом году массовые мероприятия по случаю Дня Победы были отложены из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.