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75-летие Победы

Возложения венков по случаю Дня Победы прошли в граничащей с Россией провинции КНР

В церемониях участвовали представители местных русских клубов и китайских властей

ПЕКИН, 9 мая /ТАСС/. Церемонии возложения венков к обелиску Советской Армии в центре Харбина и на мемориальном воинском кладбище Хуаншань прошли в субботу в главном городе граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В торжественных церемониях по случаю 75-летия Победы приняли участие российские дипломаты, представители провинциальных и городских китайских властей.

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"Из-за сохраняющихся здесь карантинных мер пришлось ограничить число участников возложений, однако простые харбинцы все равно пришли к обелиску на центральной площади, - рассказал корреспонденту ТАСС по телефону генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков. - Один из них, преподаватель русского языка на пенсии поделился своими глубокими чувствами к России, выразил восхищение мужеством советских людей - победителей фашизма и милитаризма".

Как сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Шэньяне Сергей Черненко, сотрудники генконсульства возложили венки и живые цветы к памятникам советских воинов на территориях мемориальных комплексов в Шэньяне, а также Даляне и Чанчуне, почтили память павших минутой молчания. В церемониях участвовали представители местных русских клубов, китайских властей.

Теги
РоссияКитай75-летие Победы
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