Володин призвал пронести память о героях Великой Отечественной войны через поколения

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День Победы призвал сохранить память об участниках Великой Отечественной войны и передать ее следующим поколениям. Поздравление спикера опубликовано на сайте нижней палаты.

В День Победы спикер возложил цветы к памятнику советским воинам на братской могиле в деревне Колесница Сычевского района Смоленской области, где захоронено 860 солдат и партизан (из них 808 неизвестных), погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году.

"Сегодня для нас особенный день. Это день, когда мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны. День, когда мы радуемся Победе, - сказал Володин. - <...> Давайте сделаем все для того, чтобы пронести память [о героях войны] на года, на поколения, чтобы передать ее нашим детям, внукам. Если будет жить память о тех, кто погиб, значит, они всегда с нами вместе".

Поздравления глав фракций

"Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто мужественно сражался, кто защищал нашу Родину, кто восстанавливал после Великой Отечественной войны наши предприятия, наши разрушенные города, кто обеспечил дальнейшее мирное развитие", - отметил со своей стороны руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, поздравление которого также опубликовано на сайте Госдумы.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, День Победы - главный праздник на земле. "Наша Победа спасла мир и от коричневой чумы, спасла планету от нашествия этой орды и все сделала для того, чтобы возродить великую державу и сделать ее примером для всего человечества", - указал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем поздравлении заявил, что "9 мая 1945 года всегда будет самой торжественной датой", а День Победы - праздником всего человечества. "Мы дали праздник, дали свободу. И запах майской сирени до сих пор в памяти у старшего поколения европейцев, которым сегодня 90, 80 лет", - сказал он.

На недопустимость переписывания истории указал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Мы всегда в неоплатном долгу перед [советскими воинами, тружениками тыла], мы никогда не забудем их подвиг и никому не позволим переписать историю, потому что это была наша общая Победа, Победа всей антигитлеровской коалиции", - говорится в поздравлении главы справороссов.