В Нидерландах российские соотечественники приняли участие в онлайн-акциях ко Дню Победы

ГААГА, 9 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Российские соотечественники активно участвуют в онлайн-акциях, организуемых в Нидерландах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала в субботу в беседе с ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в Нидерландах Зоя Васильева.

"Честно говоря, мы удивились, как активно откликнулись соотечественники на наши инициативы", - отметила она. В рамках онлайн-акции "Бессмертный полк - Нидерланды" КСОРС уже разместил на своем сайте портреты 100 участников войны. "При этом люди до сих пор присылают фотографии своих родственников, - обратила внимание Васильева. - А мы взяли на себя обязанность выложить все полученные портреты на общий сайт "Бессмертного полка".

Также люди продолжают присылать свои выступления для онлайн-фестиваля "Нам нужна одна победа, одна на всех!" В его рамках желающие могут записать на видео свои творческие номера, песни, стихи, танцы и переслать их для публикации на канале КСОРС в YouTube. Сейчас там уже размещено более 50 выступлений.

"Крайне успешно прошел флешмоб на песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", - продолжила председатель КСОРС. - До 15 мая продолжается конкурс детского рисунка "Мирное небо", и родители очень активно высылают работы своих детей. Также мы провели викторину "75 вопросов о войне". В ней приняли участие более 50 человек, а трое победителей получили подарки от русских магазинов в Нидерландах".

Кроме того, российские соотечественники подключились к международной акции "Сад памяти". В ее рамках представители штаба "Волонтеры Победы" в Нидерландах 6 мая посадили дерево в городе Роон (пригород Роттердама) и посвятили его солдату Илье Фонгаузу, пропавшему без вести на фронте в 1941 году.

"Эта ситуация, при которой все были вынуждены уйти в онлайн, позволила нам донести до большего круга людей информацию как о проводимых акциях, так и самом совете, движении соотечественников, - подчеркнула Васильева. - Надеюсь, что эти люди и далее будут поддерживать нас во всех начинаниях".