{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Молдавии ветераны войны получили сертификаты на медикаменты от посольства России

Российские дипломаты посетили ветеранов, чтобы лично поздравить их с праздником

КИШИНЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Гуманитарная акция посольства России в Молдавии, приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась в субботу в республике. Российские дипломаты посетили ветеранов, чтобы лично поздравить их с праздником, передать слова искренней признательности за Победу и вручить сертификаты на приобретение медикаментов.

На эту тему
В России отмечают 75-летие Победы. Онлайн

"Инициатива реализуется в дополнение к уже существующей круглогодичной программе посольства по поддержке участников Великой Отечественной войны, которая включает оказание им материальной помощи, обеспечение санаторного отдыха, предоставление медтехники, поездки на торжественные мероприятия по празднованию 9 мая", - говорится в сообщении на официальном сайте диппредставительства.

В нем отмечается, что проекты осуществляются в тесном взаимодействии с Координационным советом российских соотечественников, Советом русских общин Приднестровья и Советом ветеранов Молдавии.

Теги
РоссияМолдавия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Труженицу тыла после вмешательства прокуратуры Калининграда признали ветераном войны
Накануне Дня Победы пожилой женщине вручили соответствующее удостоверение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС