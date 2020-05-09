В Молдавии ветераны войны получили сертификаты на медикаменты от посольства России

КИШИНЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Гуманитарная акция посольства России в Молдавии, приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началась в субботу в республике. Российские дипломаты посетили ветеранов, чтобы лично поздравить их с праздником, передать слова искренней признательности за Победу и вручить сертификаты на приобретение медикаментов.

"Инициатива реализуется в дополнение к уже существующей круглогодичной программе посольства по поддержке участников Великой Отечественной войны, которая включает оказание им материальной помощи, обеспечение санаторного отдыха, предоставление медтехники, поездки на торжественные мероприятия по празднованию 9 мая", - говорится в сообщении на официальном сайте диппредставительства.

В нем отмечается, что проекты осуществляются в тесном взаимодействии с Координационным советом российских соотечественников, Советом русских общин Приднестровья и Советом ветеранов Молдавии.