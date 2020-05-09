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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 95 тыс.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 6 тыс.

ЖЕНЕВА, 9 мая. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 95 тыс., превысив 3,8 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 6 тыс. и превысило 265 тыс., сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 9 мая, в мире были зарегистрированы 3 855 812 инфицированных и 265 862 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 95 845, а умерших - на 6 388. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 682 338 и 154 233 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 27 993, а умерших - на 2 054.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 636 841 человек, 91 893 умерли. По числу инфицированных (50 712) и умерших (3 963) за сутки этот регион превзошел Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 9 мая, там выявлено 246 022 инфицированных, зафиксировано 8 748 летальных исходов. За 24 часа число заболевших возросло на 8 699, умерли 140 человек.

Как следует из информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 245 874. Далее следуют Испания (222 857), Италия (217 185), Великобритания (211 368), Россия (198 676), Германия (168 551), Франция (136 578), Турция (135 569), Бразилия (135 106) и Иран (104 691).

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Пандемия коронавируса нового типа
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