Посольство России в Загребе почтило память советских солдат, погибших во Второй мировой

ЗАГРЕБ, 9 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Посольство России в Хорватии почтило память советских военнослужащих, погибших во Второй мировой войне. С этой целью посол РФ в республике Анвар Азимов, а также сотрудники аппарата военного атташе и российского диппредставительства посетили все 13 находящихся на территории страны памятников и возложили к обелискам цветы.

"8-9 мая сотрудники посольства России в Хорватии возложили цветы к 13 воинским захоронениям и памятникам советским солдатам в 11 городах и населенных пунктах страны, - отметил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС Азимов. - Центральное мероприятие состоялось в Батине, где воздвигнут самый крупный памятник советским солдатам и офицерам Красной армии в Европе, там покоятся 1,2 тыс. бойцов".

По словам Азимова, в церемонии в Батине приняли участие послы Казахстана и Азербайджана в республике, а также бывший президент Хорватии Степан Месич. "В рамках церемонии возложения цветов состоялось награждение хорватских антифашистов юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", - добавил глава российского диппредставительства. Церемония награждения членов антифашистского движения Хорватии и ветеранов войны по случаю юбилейной даты также была организована российским посольством 4 мая.

С учетом действующих в Хорватии ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, массовые мероприятия по линии посольства России в республике не проводились.

С 11 по 22 ноября 1944 года в ходе кровопролитных боев воинам Красной армии удалось форсировать Дунай и освободить хорошо укрепленный плацдарм в районе села Батина. Боевая операция проводилась под командованием Маршала Советского Союза Федора Толбухина с целью создания условий для наступления сил фронта в рамках Будапештской операции. Погибло более 1 тыс. солдат, многие из которых остались неизвестны. Батинская битва считается самым крупным сражением Второй мировой войны на территории Югославии. В ноябре 1947 года в ознаменование очередной годовщины Батинской битвы был воздвигнут 27-метровый обелиск погибшим солдатам Красной армии.