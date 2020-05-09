В Канаде более 10 тыс. человек посмотрели телемост Победы и виртуальный "Бессмертный полк"

ОТТАВА, 9 мая. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек посмотрели трансляцию онлайн-акции "Бессмертный полк" и телемоста Победы, которые в этом году в связи с пандемией коронавируса впервые провели активисты русскоязычной общины Канады. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщила лидер общественного движения "Русский мир Канады" (Торонто) и один из организаторов этой акции Алла Суворова.

"Телемост Победы и виртуальный "Бессмертный полк" начались в полдень по времени Оттавы (19:00 мск) и транслировались в YouTube и Facebook. Прямые эфиры посмотрели более 10 тыс. человек, но эта цифра продолжает расти, так как люди смотрят их уже в записи, - сказала она. - Наши виртуальные акции прошли очень успешно, мы получили огромное количество положительных отзывов, люди писали, что благодаря этому им удалось прочувствовать атмосферу праздника". Суворова добавила, что в рамках виртуального "Бессмертного полка" на протяжении всего двухчасового эфира демонстрировались сотни фотографий героев войны и тружеников тыла, которые организаторам прислали их родственники.

Праздник был устроен организаторами традиционных "Бессмертных полков" из таких городов, как Ванкувер, Калгари, Квебек-Сити, Монреаль, Оттава, Торонто и Эдмонтон. У телемоста было несколько ведущих, которые проводили телевикторины на знание истории Великой Отечественной войны, выкладывали в эфир поздравления ветеранов и выступления активистов русскоязычной общины, которые пели песни военных лет. "У нас были включения от наших соотечественников из Европы, Латинской Америки и Африки. В частности, поздравления мы получили из Сербии, Португалии, Аргентины, Танзании, Ливии и Маврикия", - сообщила Суворова. С Днем Победы зрителей поздравил и член городского совета Торонто Джеймс Пастернак.

В прямой эфир также вышел посол России в Канаде Александр Дарчиев. "Для каждой семьи в нашей стране 9 мая - это самый святой, самый праздничный день, который мы всегда встречаем с радостью и со слезами на глазах, - сказал он. - Мы вспоминаем в этот день тех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Родину, кто отстоял ее свободу и независимость, кто трудился в тылу и бил врага в подполье и партизанских отрядах". Дарчиев подчеркнул, что 9 мая - это "символ победы сил добра над абсолютным злом, символ единства стран антигитлеровской коалиции в борьбе с общим смертельным врагом".

По словам Суворовой, организаторы виртуального "Бессмертного полка" надеются, что в 2021 году эта акция пройдет в традиционном формате, но при этом они также намерены использовать полученный опыт нынешнего года для проведения других онлайн-мероприятий, которые будут объединять русскоязычную общину Канады.