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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Якутии 12 мая снимут карантин в Алдане, где выявили очаг коронавируса

Всего в городе на данный момент выявили 50 случаев заражения коронавирусом, ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. При этом режим самоизоляции сохраняется

ЯКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Карантин в городе Алдане, где выявили очаг коронавируса, снимут по решению властей республики 12 мая. Об этом сообщается на сайте правительства Якутии.

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Карантин в Алдане, где проживают более 20 тыс. человек, объявили 12 апреля. По данным управления Роспотребнадзора по Якутии, в Алданском районе по состоянию на 10 мая зафиксировали 50 случаев заражения коронавирусом.

"С 12 мая отменяется карантин в Алдане, где ситуация стабилизировалась, но в городе будет продолжен режим самоизоляции, как и во всем районе", - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

В Якутии действует режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском и Ленском районах республики, а также на территории поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Помимо этого, объявлен карантин в поселке Ленинский в Алданском районе, в вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском и в Сунтарском районах.

Всего в Якутии зарегистрировано 510 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 81 человек, умерли четверо.

 

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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