{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Самолет доставил из Якутии в Башкирию 140 вахтовиков

По прибытию рабочим измерили температуру, после чего их пересадили в автобусы и отвезли в обсерватор

ТАСС, 10 мая. Международный аэропорт Уфа в воскресенье встретил рейс SYL-9238 авиакомпании "Якутия" со 140 пассажирами, работавшими вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

На эту тему
Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

"Борт перевез в столицу республики 140 вахтовиков, которые работали на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка коронавируса. По прибытии на борт воздушного судна поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. Пассажирам проверили температуру, пересадили в автобусы, которые ждали их у трапа, и отправили в обсерватор. Все работники аэропорта, обслуживающие рейс, строго соблюдали правила безопасности, были обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что багаж пассажиров и воздушное судно продезинфицировало ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции".

Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.

Глава Башкирии Радий Хабиров 30 апреля сообщил, что всего республика примет 1 800 вахтовых рабочих. На данный момент прибыло уже более 1 200 человек.

Теги
РоссияБашкортостанЯкутияХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Еще 3,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом развернут в Москве в течение недели
Койки организуют в 17 больницах столицы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС