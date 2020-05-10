Самолет доставил из Якутии в Башкирию 140 вахтовиков

ТАСС, 10 мая. Международный аэропорт Уфа в воскресенье встретил рейс SYL-9238 авиакомпании "Якутия" со 140 пассажирами, работавшими вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

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"Борт перевез в столицу республики 140 вахтовиков, которые работали на Чаяндинском месторождении, где произошла вспышка коронавируса. По прибытии на борт воздушного судна поднялись санитарные врачи и представители аэропорта. Пассажирам проверили температуру, пересадили в автобусы, которые ждали их у трапа, и отправили в обсерватор. Все работники аэропорта, обслуживающие рейс, строго соблюдали правила безопасности, были обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что багаж пассажиров и воздушное судно продезинфицировало ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции".

Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. В оперштабе Якутии заявили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.

Глава Башкирии Радий Хабиров 30 апреля сообщил, что всего республика примет 1 800 вахтовых рабочих. На данный момент прибыло уже более 1 200 человек.