Концерты платформы "Россия - страна возможностей" 9 мая собрали более 2,6 млн просмотров

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Более 2,6 млн просмотров собрали концерты, которые были организованы участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" в онлайн-режиме в честь Дня Победы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"С 14:00 по 16:20 по московскому времени [9 мая] в официальных сообществах платформы "Россия - страна возможностей" и Минобрнауки России в "ВКонтакте" прошли онлайн-концерты с молодыми исполнителями из Владивостока, Иркутска, Ростова и Севастополя. Они исполнили любимые и всем известные песни военных лет и рассказали, как День Победы проходит в их городах. В рамках концерта были показаны лучшие студенческие постановки разных лет, посвященные Великой Отечественной войне. Концерт собрал рекордные 2,6 млн просмотров и почти 10 тыс. лайков", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, эти песни стали выражением благодарности участникам Великой Отечественной войны. "Хочется сказать спасибо всем, кто выступил с инициативой, всем, кто откликнулся и принял участие в акции, показав тем самым, что наша благодарность за Победу не знает времени, границ и самоизоляции", - приводятся в сообщении его слова.