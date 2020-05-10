Путин: Великая Отечественная война останется в исторической памяти россиян навсегда

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Победа в Великой Отечественной войне - триумф русского народа и всех народов Советского Союза, и это останется в исторической памяти россиян навсегда. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте "Вести.ру" .

"Это, безусловно, в исторической памяти нашего народа останется навсегда, у меня нет никаких сомнений. Потому что все события Великой Отечественной войны и ее окончание Победой - это триумф русского народа и всех народов Советского Союза", - заявил Путин.

Он напомнил, что "Россия в составе СССР пострадала больше всего, почти 70% потерь приходится на РСФСР". "И триумфальная Победа не может не остаться в народной памяти", - подчеркнул российский лидер.