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75-летие Победы

Путин: Великая Отечественная война останется в исторической памяти россиян навсегда

Президент напомнил, что "Россия в составе СССР пострадала больше всего"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Победа в Великой Отечественной войне - триумф русского народа и всех народов Советского Союза, и это останется в исторической памяти россиян навсегда. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте "Вести.ру".

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"Это, безусловно, в исторической памяти нашего народа останется навсегда, у меня нет никаких сомнений. Потому что все события Великой Отечественной войны и ее окончание Победой - это триумф русского народа и всех народов Советского Союза", - заявил Путин.

Он напомнил, что "Россия в составе СССР пострадала больше всего, почти 70% потерь приходится на РСФСР". "И триумфальная Победа не может не остаться в народной памяти", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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