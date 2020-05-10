В Болгарии осудили предложение мэра столичного района убрать памятник советским воинам

СОФИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Представители общественных организаций Болгарии потребовали от властей защитить памятник советским воинам в Софии, который в канун Дня Победы предложил убрать глава районной администрации Лозенец Константин Павлов. Свою инициативу чиновник опубликовал в Facebook .

"В канун 75-й годовщины Победы над нацизмом мы стали свидетелями очередной провокации, очередной попытки подмены неоспоримой исторической истины. Скандально и недопустимо предложение мэра столичного района Лозенец убрать памятник советским воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, на их братской могиле <...> Это предложение не просто несостоятельно и безграмотно, оно противоречит Женевской конвенции и целой серии резолюций Генеральной ассамблеи ООН, которые запрещают и определяют как издевательство и осквернение любое посягательство на памятники и могилы погибших в войне против нацизма", - говорится в заявлении Координационного совета "Болгария - Россия", в который входят представители разных общественных организаций. Обращение адресовано президенту Болгарии Румену Радеву, премьер-министру Бойко Борисову, председателю Народного собрания (парламента) страны Цвете Караянчевой и мэру Софии Йорданке Фандыковой.

"Мы выступаем категорически против подобных инициатив, против любых попыток возрождения и героизации фашизма и его идеологии", - подчеркнула председатель Координационного совета, президент Союза журналистов Болгарии Снежана Тодорова в разговоре с корреспондентом ТАСС.

В середине февраля братская могила советских воинов стала объектом нападения вандалов, которые повредили скульптурные изображения советских воинов и элементы государственной символики СССР на мраморных знаменах барельефа. Болгарские скульпторы во главе с председателем профессионального объединения страны Богомилом Живковым к Дню Победы полностью восстановили памятник, средства на реставрацию были выделены посольством России в Болгарии.

В братской могиле захоронены 154 солдата и офицера Советской армии, умершие от ран в госпиталях столицы Болгарии в годы Великой Отечественной войны.