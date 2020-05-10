Василий Лановой призвал сохранить новые традиции празднования Дня Победы

"Василий Семенович [Лановой] обратился к соотечественникам, к русским людям, исполнить песню "День Победы", и он очень горд и рад, что его обращение спеть эту песню нашло отклик в сердцах людей. Он говорит, что когда увидел это по телевизору, ему было очень волнительно это видеть, его не покидало чувство огромной гордости за то великое поколение, которое освободило от нацистов Европу и Россию, отстояло русскую культуру, по его выражению, русскую душу, русский язык <…> Он просил, чтобы эта новая форма празднования тоже прижилась, чтобы она сохранилась не следующие годы, потому что не все могут пойти на парад или на шествие "Бессмертного полка" - это все моменты нашего единения", - сказала она.

В апреле Лановой на сетевой пресс-конференции призвал по окончании Минуты молчания 9 мая исполнить хором песню "День Победы". По мнению народного артиста СССР, эту традицию стоит воспроизводить и во время последующих торжеств.

Журавлева сообщила, что артист рассчитывает на то, что шествие "Бессмертного полка" планируется провести в сентябре. "[Лановой] уповает только на то, он постоянно говорил, что Владимир Владимирович Путин обещал, что парад и шествие "Бессмертного полка" состоятся позже… он очень надеется на это и ждет, когда это будет. В сентябре мы планируем, 3 сентября, но пока даты не было названо точно", - сказала она.

Народный артист РСФСР и член Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Михаил Ножкин также считает, что шествие и парад, посвященные 75-летию Победы, необходимо будет провести, так как введенные в условиях пандемии форматы празднования не смогут их заменить полностью.

"Поскольку в этом году празднование Дня Победы было другим, <...> это вынужденная мера в условиях пандемии, конечно же, хоть что-то должно было быть, и то, что возможно было в этих условиях, сделали. В порядке исключения это все годится, но шествие "Бессмертного полка" ничем заменить невозможно, военный Парад Победы тоже ничем заменить невозможно. Эти новые формы, форматы, пускай приживаются и живут дальше, а все остальное должно остаться незыблемым", - привела Журавлева слова артиста.

75-летие Победы

Ранее сообщалось, что более миллиона человек из 60 стран 9 мая исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова "День Победы" на своих родных языках в рамках акции оргкомитета "Наша Победа", а участниками онлайн-акции "Бессмертный полк" стали почти 3 млн человек.

В 2020 году "Бессмертный полк" впервые в истории полностью прошел в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Президент Владимир Путин ранее заявил, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза распространения инфекции.