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Режим ЧС в Шенкурском районе Архангельской области отменили

По словам директора архангельского филиала "Упрдор "Холмогоры", сильного подъема уровня воды не зафиксировано

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный ранее в воскресенье в Шенкурском районе Архангельской области, где подтопило федеральную трассу М-8 Москва - Архангельск ("Холмогоры"), отменен вечером в воскресенье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Режим ЧС, ранее 10 мая введенный в Шенкурском районе, отменен", - сообщили журналистам.

В воскресенье в связи с подъемом воды в реке Ваге произошло подтопление участка федеральной автомобильной дороги М8 "Холмогоры" 845 км - 846 км в районе деревни Семеновская.

Как сообщил ТАСС директор архангельского филиала "Упрдор "Холмогоры" (в ведении которого находится трасс) Алексей Бабицкий, сильного подъема уровня воды нет.

"Грузовой транспорт проезжает, легковые - кто рискует, едет, кто не рискует, пользуется автомобильными платформами, - сказал собеседник агентства. - Но по прогнозу дальнейший рост уровня воды возможен до критических отметок, когда проезда не будет".

Теги
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