Историк заявил, что большинство американцев не знает о роли СССР в победе над нацизмом

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Большинство американцев не знает о ключевой роли СССР в победе над фашистской Германией в 1945 году, они согласились бы с утверждением о том, что война выиграна США и Великобританией. Так профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник прокомментировал корреспонденту ТАСС в воскресенье отсутствие упоминания СССР в числе победителей над нацистами в распространенном в соцсетях сообщении Белого дома.
"Печально не то, что [президент США] Дональд Трамп связывает победу во Второй мировой войне в Европе с действиями одних только США и Великобритании, а то, что большинство американцев согласились бы с ним. Забыт тот факт, что Советский Союз противостоял 200 германским дивизиям на протяжении большей части войны, в то время как США и Великобритания воевали с десятью. Забыт и тот факт, что Германия потеряла более 4 млн человек на Восточном фронте и только 1 млн на западном. Американцы также не знают, что 27 млн советских граждан погибли на войне, и даже не представляют, что это значит", - отметил Кузник, который в соавторстве с американским режиссером Оливером Стоуном издал книгу "Нерассказанная история Соединенных Штатов" (The Untold History of the United States, 2012).
Кроме того, продолжил эксперт, многие американцы "даже не знают, что США и Россия были на одной стороне во время войны". "Они не знают, что даже ярый противник коммунизма Уинстон Черчилль сказал, что Красная Армия "выпустила кишки" из германской военной машины", - подчеркнул он.
Не знают и студенты
Профессор рассказал, что провел среди своих студентов анонимный опрос, в рамках которого попросил указать потери США и СССР во время войны. "Среднестатистический ответ, который я получил, был 90 тыс. американцев - неплохо при том, что [до правильного] не хватает еще 300 тыс. - и 100 тыс. советских граждан. Ошиблись на 27 млн [человек]. Это действительно шокирует", - подчеркнул историк.
Он пояснил студентам это значение на примере серии терактов 11 сентября 2001 года в США, которые унесли жизни 2 996 человек. "Я сказал им, что в количественном выражении 27 млн эквивалентно одному 9/11 (дата теракта - прим. ТАСС) в день на протяжении 24 лет", - отметил Кузник.
"Правда состоит в том, что Советский Союз практически в одиночку разгромил нацистских захватчиков, в то время как США и Великобритания воевали в Северной Африке и Средиземноморье. Когда ход войны был уже переломлен, и Советский Союз заставлял германские войска отступать по всей Европе, США и Великобритания высадились в Нормандии в июне 1944 года и помогли Советского Союзу вонзить последний кол в сердце нацистской тирании", - указал Кузник.
По его мнению, "если бы альянс между США и Советским Союзом остался бы после войны вместо последовавшей за ней катастрофической холодной войны, мир был бы гораздо лучше". "Возможно, мы бы не оказались в той нестабильной ситуации, которая сохраняется сегодня", - считает профессор.
"Упускается из виду аналогичная возможность странам вновь действовать сообща, когда мы сталкиваемся с нынешней пандемией, изменением климата, общемировым неравенством доходов в огромных масштабах, бесконечными войнами, а также угрозой ядерного уничтожения. Нам есть чему поучиться у истории. Но фальсификация истории из-за невежества или злого умысла - не лучший способ для этого", - заключил Кузник.
Реакция России
Россия возмущена попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией и намерена серьезно обсудить эту тему с официальными американскими лицами, говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ в связи отсутствием упоминания СССР в числе победителей над нацизмом в сообщении Белого дома. "Вызывают крайнее возмущение попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы", - отметили в дипведомстве.
В пятницу Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".