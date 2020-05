Историк заявил, что большинство американцев не знает о роли СССР в победе над нацизмом

"Печально не то, что [президент США] Дональд Трамп связывает победу во Второй мировой войне в Европе с действиями одних только США и Великобритании, а то, что большинство американцев согласились бы с ним. Забыт тот факт, что Советский Союз противостоял 200 германским дивизиям на протяжении большей части войны, в то время как США и Великобритания воевали с десятью. Забыт и тот факт, что Германия потеряла более 4 млн человек на Восточном фронте и только 1 млн на западном. Американцы также не знают, что 27 млн советских граждан погибли на войне, и даже не представляют, что это значит", - отметил Кузник, который в соавторстве с американским режиссером Оливером Стоуном издал книгу "Нерассказанная история Соединенных Штатов" (The Untold History of the United States, 2012).

Кроме того, продолжил эксперт, многие американцы "даже не знают, что США и Россия были на одной стороне во время войны". "Они не знают, что даже ярый противник коммунизма Уинстон Черчилль сказал, что Красная Армия "выпустила кишки" из германской военной машины", - подчеркнул он.

Не знают и студенты

Профессор рассказал, что провел среди своих студентов анонимный опрос, в рамках которого попросил указать потери США и СССР во время войны. "Среднестатистический ответ, который я получил, был 90 тыс. американцев - неплохо при том, что [до правильного] не хватает еще 300 тыс. - и 100 тыс. советских граждан. Ошиблись на 27 млн [человек]. Это действительно шокирует", - подчеркнул историк.