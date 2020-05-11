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Пандемия коронавируса нового типа

В Японии на этой неделе примут решение по поводу экспресс-теста на коронавирус

Речь идет о тесте, который может обнаружить коронавирус в организме человека за 15 минут

ТОКИО, 11 мая. /ТАСС/. Власти Японии намерены на этой неделе принять решение относительно возможности использования в стране экспресс-теста, способного за 15 минут выявить у пациента коронавирус нового типа. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Мы рассчитываем, что решение о возможности использования этого теста будет принято в течение недели. В настоящий момент проводятся исследования его эффективности", - заявил он.

Набор для тестирования, разработанный японской компанией Fujirebio, позволяет обнаружить в организме антигены коронавируса, против которых иммунная система зараженного вырабатывает антитела. Подобное исследование можно проводить прямо в больницах, в то время как распространенные в Японии ПЦР-тесты на выявление РНК вируса, занимающие несколько часов, нуждаются в лабораторных условиях. Однако новые тесты уступают в точности ПЦР-аналогам, поэтому власти намерены по возможности совмещать их использование.

10 апреля газета Sankei сообщила, что правительство Японии может одобрить экспресс-тест 13 мая.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны. 4 мая срок действия режима ЧС был продлен до 31 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 16,5 тыс., при этом 271 инфицированный находится в тяжелом состоянии, зафиксировано 646 летальных исходов.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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