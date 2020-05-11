В СФ отметили, что сенатор Ковалев был активным человеком и парламентарием

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Уход из жизни сенатора от Рязанской области Олега Ковалева, активного человека и сенатора, является невосполнимой утратой как для Совета Федерации, так и для парламента в целом. Об этом ТАСС сказал в понедельник глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"Это был очень активный человек. Человек, которому было не безразлично развитие регионов, прежде всего, своего родного региона. Олег Иванович всегда очень грамотно, ответственно подходил ко всем поручениям Совета Федерации. Выступал очень активно на комитете и вообще считался одним из самых активных сенаторов в Совете Федерации", - сказал Мельниченко, возглавляющий комитет, в состав которого входил Ковалев.

Он отметил, что Ковалев имел богатый опыт - был депутатом Госдумы, работал губернатором Рязанской области, последнее время работал в региональном комитете СФ. "Для нас, для комитета и для Совета Федерации, да и для всего парламента с учетом его работы в Госдуме, это, конечно, очень тяжелая и невосполнимая потеря", - подчеркнул Мельниченко.

Говоря о причинах смерти, сенатор отметил, что пока об этом говорить преждевременно, необходимо дождаться паталогоанатомического исследования. "У Олега Ивановича были заболевания. С высокой долей вероятности это может быть сердечно-сосудистая недостаточность", - сказал глава комитета СФ.

Ранее помощник сенатора Андрей Глазунов сообщил ТАСС, что Ковалев скоропостижно умер 11 мая.

Олег Ковалев родился 7 сентября 1948 года в Краснодарском крае. В 1984 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель". Занимал пост губернатора Рязанской области с 2008 года, в феврале 2017 года досрочно сложил полномочия. В сентябре 2017 года был назначен сенатором от региона, входил в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.