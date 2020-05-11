Третий госпиталь по лечению заразившихся коронавирусом заработал в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 11 мая. /ТАСС/. Третий по счету госпиталь по лечению больных, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, принял первых пациентов в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе.

"Госпиталь №3 на базе ЦРБ городского округа Прохладный и Прохладненского района принял двух первых пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией: их состояние средней тяжести. В нем развернуто 160 коек, в том числе 29 реанимационных", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава КБР, в столице региона работают два госпиталя: в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ сейчас находятся 97 пациента (рассчитан на 130 коек), в госпитале №2 - ГКБ №1 находятся 193 больных (230 коек).

В Кабардино-Балкарии, где указом главы республики от 30 апреля ограничительные меры продлены "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки" в понедельник стало известно о смерти еще одного заразившегося коронавирусом пациента. Четвертой жертвой пандемии в регионе стал 83-летний мужчина, у которого врачи констатировали 60% поражение легких и сопутствующие заболевания.

По данным регионального оперативного штаба в КБР, по состоянию на 11 мая зарегистрировано 1 325 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (+80 за сутки), выздоровели за сутки 24 пациента, тестирование прошли 22 тыс. 597 человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 2 050 человек, имевших контакты с заразившимися людьми. Состояние 14 инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ.