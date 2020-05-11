Жители подтопленных территорий Архангельской области начали возвращаться в свои дома

АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая. /ТАСС/. Жители подтопленных после паводка территорий в Архангельской области начали возвращаться в свои дома. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС России.

"Жители возвращаются в свои дома после паводка. В деревне Аксеновская (Шенкурский район) остаются подтопленными 10 домов. За прошедшие сутки уровень воды заметно упал, поэтому некоторые местные жители приняли решение вернуться в свои дома", - говорится в сообщении.

В муниципальном образовании "Ровдинское" подтоплено около 40 придомовых территорий в пяти деревнях. Там сейчас наиболее неблагоприятная паводковая обстановка в регионе. В Шенкурском районе также залит водой участок федеральной трассы М-8 Архангельск - Москва в районе деревни Семеновская, проезд затруднен. По данным Севгидромета, к вечеру понедельника ожидается стабилизация обстановки на данном участке.

По данным центра управления движением Архангельскавтодора, нет проезда в Пинежский районе по дороге Архангельск - Пинега - Мезень из-за затопления моста через реку Чуплегу. Затруднен проезд по дорогам Пинежского, Няндомского, Красноборского, Котласского и Ленского районов.