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Пандемия коронавируса нового типа

Медведев предлагает разрешить детям-сиротам получать все выплаты по месту проживания

Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак отметил, что речь в том числе должна идти об упрощенном порядке постановки детей-сирот на учет

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предлагает законодательно разрешить детям-сиротам получать социальные выплаты по месту фактического проживания, а не постоянной регистрации.

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Как указано на сайте "Единой России", этот вопрос был поднят во время проведенного Медведевым онлайн-приема граждан, который был посвящен вопросам защиты трудовых прав. К председателю единороссов обратилась жительница Ульяновской области Анастасия Смывалова, рассказавшая, что зачастую дети-сироты не могут встать на учет как безработные из-за того, что не получили квартиры от государства, в которых их должны регистрировать, соответственно, по документам они не имеют постоянного места жительства.

По словам Медведева, это проблема системная, она "связана не только с пандемией коронавируса". "Считаю необходимым выйти с законодательной инициативой, согласно которой дети-сироты могли бы получать все выплаты по месту фактического проживания до решения жилищной проблемы", - цитирует председателя партии сайт "Единой России".

В свою очередь секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что речь в том числе должна идти об упрощенном порядке постановки детей-сирот на учет. "Мы проведем работу с правительством, с нашими коллегами из Госдумы, проанализируем законодательство о сиротах и предложим поправки", - заверил он.

По мнению Медведева, поступающие обращения граждан по вопросам ущемления трудовых прав могут "послужить основой для законодательных инициатив". "Далеко не все случаи однозначны с точки зрения действующего законодательства: формально нарушения нет, но права работников ущемляются. Иногда требуется изменение действующих законов", - приводит его слова партийный сайт.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТурчак, Андрей АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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