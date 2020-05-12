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ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке санитарной очистки территорий Петербурга

В картельном сговоре подозреваются компании "Восход", "Аврора" и "Волна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении трех компаний, подозреваемых в нарушении закона о защите конкуренции при участии в 16 торгах по санитарной очистке и благоустройству общественных территорий в различных районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального управления антимонопольного органа.

"Санкт-Петербургское УФАС России возбудило в отношении ООО "Восход", ООО "Аврора" и ООО "Волна" антикартельное дело по признакам нарушения ст. 11 закона "О защите конкуренции" (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов)", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по материалам природоохранной прокуратуры Петербурга и заявлению депутата Госдумы Антона Гетта. По данным УФАС, совокупная начальная (максимальная) цена в указанных 16 торгах составила 165 млн рублей. Снижение показателя было минимальным: от 0% до 1,5%. Организации подавали заявки на участие в конкурсах с использованием одинакового IP-адреса, отметили в пресс-службе.

В апреле УФАС возбудило дело в отношении двух компаний, участвовавших в торгах по благоустройству городских общественных территорий по признакам нарушения закона о защите конкуренции. ООО "Производственные высоты" и ООО "Прецизионные технологии" участвовали в 31 закупке на проведение работ на различных городских объектах по установке и окраске ограждений газонов, ремонту и содержанию детских площадок, установке малых архитектурных форм, а также уличной мебели, спортивного игрового оборудования и других работ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургГетта, Антон Александрович
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