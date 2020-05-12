Представитель ВОЗ в РФ: рейтинг стран по заболеваемости коронавирусом ни о чем не говорит

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Рейтинг стран по случаям заражения коронавирусной инфекцией не позволяет делать выводы о динамике заболеваемости в разных странах. Об этом сообщила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Эта статистика [количества зараженных] ни о чем не говорит. Число случаев и некий рейтинг, который страны делают сами по себе, абсолютно ни о чем не говорят, потому что каждая страна имеет свой расчет случаев. Хотя Всемирная организация здравоохранения определение, что такое случай COVID-заболевания или COVID-инфекции, передала всем странам", - сказала она, комментируя положение России в рейтинге стран по количеству случаев заболеваний коронавирусом.

Представитель ВОЗ в РФ добавила, что статистика заболеваемости зависит от числа тестирований, места их проведения, а также фазы, в которой находится пандемия в стране.

По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия обошла Испанию по количеству официально подтвержденных случаев заболевания и заняла второе место в мире. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.