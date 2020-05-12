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Пожар в больнице в Петербурге

Аппараты ИВЛ уральского завода временно не используются в Ленобласти после ЧП в Петербурге

Ранее регион получил десять аппаратов ИВЛ от Уральского приборостроительного завода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральского приборостроительного завода, один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, приостановлено в Ленинградской области.

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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Ленинградская область 6 мая получила десять аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода. <…> По решению комитета по здравоохранению, в связи с трагическими событиями в больнице Св. Георгия в Петербурге ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен", - сказано в сообщении пресс-службы.

Теги
РоссияЛенинградская областьПожар в больнице в Петербурге
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