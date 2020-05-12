Аппараты ИВЛ уральского завода временно не используются в Ленобласти после ЧП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральского приборостроительного завода, один из которых, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, приостановлено в Ленинградской области.

Пожар в больнице в Петербурге. Главное

На эту тему

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Ленинградская область 6 мая получила десять аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода. <…> По решению комитета по здравоохранению, в связи с трагическими событиями в больнице Св. Георгия в Петербурге ввод в эксплуатацию данных аппаратов был приостановлен", - сказано в сообщении пресс-службы.