В Ростовской области с 15 мая начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения

"Мы разработали план первоочередных мер по выходу экономики и социальной сферы из ограничений. Он предполагает возобновление с 15 мая работы постоянно действующих ярмарок продовольственных товаров, оказание в полном объеме государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи, выездов областных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов, оказание плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, оказания территориальными центрами занятости полного перечня услуг. Все это будет возможно при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора", - сказал он в опубликованном на странице в Instagram обращении.

По словам Голубева, при выполнении определенных условий на следующей неделе смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением тех, которые расположены в торговых центрах, автосалоны, предприятия бытовых услуг, в том числе салоны красоты, парикмахерские и химчистки. "Это станет возможным только в случае полного выполнения всех требований санитарных властей. Вместе с тем, пока будет сохранен запрет на работу для фитнес-центров, спа-центров, бань и соляриев. Также разрешим занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе в группах не более двух человек и с сохранением социальной дистанции", - сказал он, напомнив, что в регионе разрешены поездки на дачу "только узким семейным кругом".