В Дербенте готовят к открытию госпиталь для больных пневмонией на 145 коек

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Госпиталь для больных пневмонией на 145 коек откроется на базе корпуса детского отделения Дербентской центральной городской больницы, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе администрации города.

Ранее во вторник власти республики сообщили, что число умерших от коронавируса в Дагестане достигло 26, а от внебольничной пневмонии - 481. По словам главы региона Владимира Васильева, значительное увеличение заболеваемости внебольничной пневмонией произошло в середине апреля. Глава республики также сообщил, что рост заболеваемости вирусной пневмонией в Дагестане в апреле 2020 года составил 33,6% по сравнению с апрелем 2019 года.

"Корпус детского отделения Дербентской центральной городской больницы переоборудован в госпиталь для больных пневмонией. Глава Дербента Хизри Абакаров вместе с главным врачом Абдулкафаром Шихмагомедовым и председателем горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым осмотрели помещения госпиталя, поговорили с врачами, медсестрами и санитарками, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Госпиталь рассчитан на 145 коек. Как отмечается, для дезинфекционной камеры на территории больницы строится новое помещение, его планируют завершить в течение 10 дней. Планирует установить новый аппарат компьютерной томографии. "Здесь продолжается установка дорогостоящего медицинского оборудования, которое поступило от [сенатора] Сулеймана Керимова. Уже определены "красная" и "чистая" зоны, а также оборудован санитарный шлюз, соединяющий две зоны, он ускорит переход врачей из "чистой" в "красную", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с начала развития пандемии две инфекционные больницы в Дербенте работают в качестве провизорных госпиталей. В них лечатся 104 пациента с пневмонией. "Количество пациентов ежедневно меняется. В еще одном отдельном госпитале получают необходимое лечение 14 пациентов с диагнозом COVID-19", - добавили в пресс-службе.

В администрации сообщили, что Дербентская городская больница сейчас работает как центр предоставления медицинских услуг всему югу Дагестана. В провизорных госпиталях Дербента находятся пациенты в тяжелом состоянии. Других распределяют в госпитали, открытые в Дагестанских Огнях, Падаре и Белиджи. В условиях пандемии все эти учреждения работают в режиме единой взаимосвязанной системы.

О ситуации с коронавирусом

По данным регионального оперативного штаба, в республике 2 888 подтвержденных положительных результатов коронавируса (плюс 116 человек за сутки), 1 008 человек выздоровели. Всего в республике обследовано почти 29 тыс. человек, из них 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.